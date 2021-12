Vicente Fernández, le charro mexicain et légende, décède

Le chanteur Vicente Fernández est décédé à l’âge de 81 ans dans son état natal de Jalisco, au Mexique. Connu sous le nom de « El Charro de Huentitán », Fernández a commencé à forger sa légende musicale en chantant dans les restaurants et sur la Plaza de los Mariachis. Dès ses premiers enregistrements, ses chansons ont connu un succès commercial et sa renommée s’est consolidée avec ses performances au cinéma, avec des classiques tels que « Volver, Volver », qui ont été projetés à l’international. Le Mexique perd l’une de ses grandes icônes de la musique ranchera, qui laisse une centaine de disques, plus de 300 chansons, 20 films et des décennies d’applaudissements à la fois dans les concerts de foire, appelés palenques, et dans les scènes les plus importantes d’Amérique latine, les États-Unis. États et Europe.

