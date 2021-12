Vicente Fernández, légende de la musique au Mexique, décède à 81 ans

Vicente Fernández, le charro mexicain et une légende, décède 3:28

(CNN espagnol) – Vicente Fernández, icône de la musique au Mexique, est décédé ce dimanche à l’âge de 81 ans, dans un hôpital de la ville de Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, selon une publication sur son compte Instagram officiel.

Selon le communiqué, Fernández est décédé à 6h15 du matin. Son corps a été transféré dans un salon funéraire de cette ville, où il se trouve actuellement.

La star du break était hospitalisée depuis août après une chute, l’obligeant à subir une opération du col de l’utérus. Plus tard, son état s’est aggravé lorsqu’on lui a diagnostiqué une pneumonie, selon son récit.

Aucun détail sur ses funérailles n’a pour l’instant été dévoilé.

Connu localement sous le nom de « El Rey », Fernández a enregistré plus de 300 chansons, vendu plus de 65 millions d’albums dans le monde, remporté trois Grammys et huit Latin Grammys.

Il était surtout connu pour ses chansons « Volver, Volver », « Por tu maldito amor », « El rey », « La ley del monte » et « Mujeres divinas », entre autres.

Fernández, qui a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, a été nommé Person of the Year par la Latin Recording Academy en 2002.

Il traversait un « moment critique »

L’état de santé du chanteur mexicain Vicente Fernández « est critique », selon un communiqué médical publié samedi matin.

« Au cours des 12 dernières heures, M. Vicente Fernández a présenté une exacerbation de sa santé. Il présente une plus grande inflammation de ses voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue », a déclaré dans un communiqué partagé sur le compte Instagram officiel du chanteur.

Auparavant, son fils, Vicente Fernández Jr., avait déclaré que son père traversait un « moment critique » pour sa santé.

Sans donner plus de détails, depuis l’Hospital Country 2000, à Guadalajara, Fernández Jr. a déclaré aux médias locaux que l’artiste « est délicat ». Fernández est en mauvaise santé après une chute qui l’a obligé à subir une opération du col de l’utérus.

Le 30 novembre, un communiqué officiel de son équipe rapportait qu’en raison d’une inflammation des voies respiratoires, l’artiste avait besoin d’une assistance respiratoire.

Une course de gloire

Le 6 octobre 2019, lors d’une de ses dernières apparitions, le chanteur mexicain Vicente Fernández a déclaré : « Tant que ma gorge tient, je suis à toi jusqu’au jour où Dieu viendra me chercher. »

Guadalajara, sa ville natale, lui a rendu hommage en dévoilant une statue équestre érigée au cœur de la Plaza de los Maricahis, le site où l’idole mexicaine a commencé sa carrière.

Fernández est né à Huentitán el Alto, une ville à la périphérie de Guadalajara, la capitale de Jalisco, dans l’ouest du Mexique, le 17 février 1940, selon la biographie publiée sur le site officiel du chanteur.

Vicente Fernández vient d’un milieu modeste. À l’âge de huit ans, il reçoit une guitare avec laquelle il apprend les premiers accords qui le rapprochent de ses idoles Pedro Infante et Javier Solís, comme il l’a déclaré dans plusieurs interviews.

Il était encore adolescent lorsqu’il a commencé à chanter « Guadalajara » dans les restaurants de cuisine mexicaine traditionnelle et sur la Plaza de los Mariachis, où les habitants de Guadalajara louent des mariachis pour animer des fêtes ou apporter des sérénades.

C’est en 1966 qu’après avoir tenté sa chance dans des restaurants, des soirées et des concours télévisés, il signe son premier contrat d’enregistrement avec CBS Mexico (aujourd’hui Sony Music), avec lequel il enregistre « Your way and mine », « Not in self-defense ». » et » Pardonnez-moi « , entre autres.

Son arrivée au cinéma en 1971, avec le film « Un et demi contre le monde », et trois ans plus tard « La loi de la montagne », va encore booster sa carrière ; Cependant, ce n’est qu’en 1976 qu’arrive « Volver, Volver », sa chanson emblématique, avec laquelle la légende transcendera et commencera à s’écrire.

Après quatre décennies d’expérience et d’obtention de prix nationaux et internationaux, battant des records de vente et se produisant sur les scènes les plus reconnues, Vicente Fernández est non seulement aimé et reconnu dans son pays, mais aussi en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, où , indépendamment de de langue ou de culture, ils chantent avec le même sentiment « Retour, retour, retour ».