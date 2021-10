Vicente Fernández, les réseaux assurent le départ « le 14 octobre » | PA

Les réseaux sociaux ont fait une tendance d’informations qui ne peuvent certainement pas être exactes ou vraies, mais plus rien d’hypothèses des internautes, ceci sur la santé du bien-aimé Don Vicente Fernández, car ils assurent ce 14 octobre qu’il partira.

Les internautes se sont appuyés sur des rumeurs selon lesquelles Vicente Fernandez Gomez Son cerveau n’a plus d’activité, alors ils assurent que ce jeudi sera le dernier jour dans la vie de l’une des plus grandes idoles du show business au Mexique.

Plusieurs internautes ont publié sur Twitter que ce jeudi 14 serait la date à laquelle le cœur du chanteur mexicain cesserait enfin de battre et ils l’ont publié en assurant qu’ils devraient sauvegarder ce message, comme preuve que ce qu’ils publient sera une réalité.

La réalité est que ce type de tweet a causé un énorme agacement chez les adeptes de Le Charro de Hientitan, mais sûrement plus dans la famille bien-aimée de l’acteur, car avec cela, vous ne devriez pas jouer.

Récemment, Vicente Fernández Jr. s’est montré publiquement très contrarié, niant que le cerveau de son père ne fonctionne plus et invitant le journaliste qui a assuré la situation à apporter la preuve de ce qu’il dit.

Vicente Fernández, les réseaux assurent le départ « le 14 octobre ». Capture d’écran Twitter.

La personne en question est la journaliste Laura Palmer, qui a écrit un article pour TV et Notes où elle a assuré que l’esprit de Vicente Fernández n’est pas avec nous, que l’espoir aurait été perdu et que la famille serait seule à attendre que leurs poumons cessent de fonctionner.

Dans l’article, il était assuré que la fin d’El Charro de Huentitán était proche et que sa santé se détériorait de plus en plus, ce qui a eu un impact énorme sur le monde du divertissement et sur les adeptes du chanteur.

Le journaliste du programme First Hand, Gustavo Adolfo Infante a partagé que Laura aurait la preuve de ce qu’elle dit, sûrement des antécédents médicaux ou la révélation d’un de ses célèbres médecins, car elle a réitéré qu’elle avait la preuve de la situation de « Chente « .

Infante assure qu’il s’est approché de Palmer pour lui demander ce qui se passait et pourquoi il avait écrit l’article, auquel il a dit avoir répondu en indiquant qu’il avait des preuves. Plus tard, la journaliste a écrit à ce sujet sur ses réseaux sociaux, affirmant que ce qu’elle a écrit est la vérité.

Laura Palmer a partagé que les adeptes avaient le droit de connaître la vérité sur la santé de Vicente Fernández, même lorsque cette réalité dérange la famille Fernández Abarca ou toute autre personne.

Pour sa part, Vicente Fernández Jr. insiste sur le fait que la réalité de la santé de son père est ce qu’ils ont partagé à travers des communications officielles sur leurs réseaux sociaux et que bien qu’il y ait une amélioration lente.

La déclaration la plus récente garantit que Fernández continue en soins intensifs et avec assistance respiratoire; En plus de cela, cela inquiétait beaucoup de gens qu’il y ait eu des commentaires sur une grande inflammation des poumons de l’interprète.

Face aux rumeurs, les plus fidèles adeptes de Vicente Fernández Ils préfèrent avoir la foi et continuer à prier pour l’amélioration de sa santé et le voir très bientôt quitter l’hôpital où il est hospitalisé depuis plus de deux mois.