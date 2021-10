Vicente Fernández, Luis Miguel et Alejandro et la tournée qui n’a pas été

Vicente Fernández, Luis Miguel et Alejandro et la tournée qui n’était pas | Réforme

Est-ce que tuLuis Miguel et Alejandro Fernández ensemble sur scène? Cela semble-t-il être un vrai rêve? Eh bien, cela aurait pu être une réalité et ce n’était pas dû à l’intervention de Don Vicente Fernández, explique l’ancien directeur d’El Sol.

Selon le manager, il était prévu que les voix célèbres et talentueuses de Luis Miguel Gallego Basteri et Alejandro Fernández mieux connu sous le nom d’El Potrillo, brillent ensemble sur scène, mais les accords n’ont pas pris fin.

On dit que par l’intercession de Vicente Fernández Gomez Et en plus d’une querelle à propos d’un présentateur de télévision, son fils et l’interprète de Suave ne sont pas parvenus à une négociation pour une tournée spectaculaire en 2016.

On dit qu’au milieu des négociations, le Charro de Huentitan convenu entre 5 et 7 millions de dollars pour Luis Miguel, ce qu’El Sol n’a pas accepté. Par la suite, il est dit que Don Chente a réprimandé Alejandro pour avoir négocié avec le chanteur mexicain naturalisé et ajouté à la querelle sur la femme, les négociations ont pris fin.

Cependant, il y a eu des problèmes pour Alejandro Fernández, car il est dit qu’il a été poursuivi pour avoir reçu une avance de certaines dates qui ont été annulées et le dégoût a augmenté. Cependant, l’ancien manager de l’ancien Aracely Arámbula a indiqué que ces problèmes ne s’aggravaient pas, il y aurait donc la possibilité de voir Alejandro Fernández et Luis Miguel ensemble sur scène.

Sans aucun doute, ces deux chanteurs sont des exemples vivants de talent vocal, quelque chose qui n’est pas très courant aujourd’hui avec l’autoréglage et d’autres outils pour rendre la voix de n’importe qui attrayante.

Actuellement, Luis Miguel Il traverse une très bonne période avec le succès de sa série Netflix qui lui a apporté des liquidités financières et plus de controverse, car il est souvent interrogé par ce qui y apparaît, bien qu’il précise que ce qui est vu est de la fiction.

D’un autre côté, Alejandro traverse également un excellent moment professionnel avec sa tournée Made in Mexico ; mais sentimentalement, le Poulain est extrêmement inquiet pour la santé de son père, hospitalisé depuis plus de deux mois.

Malgré les inquiétudes quant à la gravité des Vicente FernándezIl y a de l’espoir, puisqu’il a été annoncé il y a quelques jours qu’il avait quitté une thérapie intensive, mais il reste encore beaucoup à faire et des thérapies que le chanteur doit suivre pour retrouver sa respiration indépendamment des appareils et autres.