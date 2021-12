Vicente Fernández, médecin parle de la santé de sa femme | Instagram

« Chaque fois que quelque chose arrivait, ça faisait mal », telles sont quelques-unes des révélations que Gabriel Galván, médecin de Doña Cuquita et auparavant de Vicente Fernández, a faites sur la santé de ces personnages du monde du divertissement.

Selon le spécialiste, Maria del Refugio Abarca Villaseñor elle était très affectée par la santé de son mari, elle était constamment stressée, elle s’inquiétait beaucoup et la chanteuse mexicaine Vicente Fernandez Gomez Quelque chose lui faisait toujours mal, à chaque consultation, la maladie de l’artiste était vraiment dure.

Le médecin s’est exprimé dans une interview pour l’émission Al Rojo Vivo, où il a évoqué la santé de l’épouse d’El Charro de Huentitán, y compris au cours des derniers mois de l’interprète d’El Rey.

Cela la stressait beaucoup, elle se souciait beaucoup de Don Vicente, chaque fois que quelque chose lui arrivait, cela la blessait, elle stressait beaucoup à cause de la maladie de Don Vicente, a-t-elle avoué.

L’expert a annoncé qu’une maladie afflige actuellement Doña Cuquita et est gastro-intestinale ; cependant, apparemment, il n’y a rien à craindre et il a souligné qu’Alejandra, sa fille, « fait court ». Il s’est avéré que la fille adoptive de Vicente Fernández et Doña Cuquita a déménagé à ses côtés après la perte de l’artiste et qui était son mari pendant plus de 28 ans.

Galván assure que probablement maintenant que tout est plus calme, le niveau de stress de la mère d’Alejandro, Vicente et Gerardo peut se détendre et leur santé s’améliorer. Mais il y aurait encore une autre préoccupation concernant la santé de cette femme.

Doña Cuquita a récemment imposé sa volonté à son retour au ranch Los Tres Potrillos, car ses enfants pensaient que la meilleure chose pour la femme serait de rester dans l’appartement qu’ils avaient récemment acquis près de l’hôpital où Vicente Fernández il a passé les quatre derniers mois de sa vie.

La famille considère qu’il est émotionnellement et physiquement dangereux pour María del Refugio d’être dans le ranch qui est sa maison depuis si longtemps, ceci car il est plein de souvenirs et de grands espaces et étapes qui pourraient avoir des conséquences telles que la chute de Fernández.

La vérité est qu’il y avait déjà eu une frayeur, car Dael Quiroz de Arguende TV assure qu’à son retour, la veuve d’El Charro de Huentitán a eu un accident et s’est retrouvée à l’hôpital avec une fissure au bras et une attelle.