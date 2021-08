“Vicente Fernández ne souffre pas de Guillain-Barré”: Fils de Chente

in

“Ignorer stylo% & * $”, Vicente Fernandez Jr., le fils aîné de Vicente Fernández, a explosé dans ses dernières déclarations aux médias après avoir démenti diverses rumeurs d’une publication dans laquelle de prétendus “détails” sur la santé de “ont été abordés.Chente“

Le frère aîné de “Le poulain“, il est allé à la jugulaire contre cela et plus de versions qui circulent et nie que son père, Vicente Fernández souffre du syndrome”Guillain barre», comme l’a assuré la supposée interview diffusée par le magazine de divertissement ce mardi 17 août.

Fils aîné de Vicente Fernández et María del Refugio Abarca Villaseñor, “Doña Cuquita”, a été approchée par les médias à sa sortie de l’hôpital, qui ont profité de l’occasion pour l’interroger d’abord sur les récentes informations publiées par le magazine Tv Notes.

Une source anonyme a récemment accordé une interview au magazine national de Télé Notes, dans laquelle il a détaillé le “vrai” état de santé du “Charro de Huentitan», assurant que la famille aurait choisi de cacher le vrai diagnostic de l’interprète de « Volver, Volver ».

Voici comment Vicente Fernández Jr. a répondu lorsqu’il a été interrogé par la presse :

Ignorez pen% & * $ … la vérité est là avec les médecins, ne faites pas attention à pen% & * $, je pars car le temps d’entrer passe.

Il a catégoriquement démenti l’information alléguée et a demandé qu’ils l’ignorent puisque ce sont les médecins qui se sont tenus informés, avec l’approbation de la famille, de l’état de “chanteur de musique ranchero“.

Cette publication est un mensonge parce que vous voyez les médecins, les médecins vous ont tout dit. Je ne suis pas médecin, il n’a pas bougé d’ici car il a été opéré, a-t-il expliqué.

De même, il a également profité de l’occasion pour écarter d’autres rapports qui ont circulé sur la santé de l’artiste depuis 81 ans, Vicente Fernández Gómez, qui a une histoire de plus de 50 ans dans le milieu artistique.

Ceci, après que certains programmes télévisés ont annoncé, entre autres détails, la possibilité que le natif de Huentitán, El Alto, Jalisco, ait été mobilisé pour Houston, ce que ses proches envisageraient à la recherche de son rétablissement, comme l’a rapporté dans la matinée de Hoy.

Très bouleversé et enragé par les rumeurs venant de la santé de son père, “Chentillo“Il a répondu à la presse en niant cette version et d’autres.

Souhaitez-vous déplacer votre père? C’est qu’il ne peut même pas être déplacé d’un lit, imaginez s’il peut être changé. Ici, c’est très bien fréquenté, a-t-il répondu, rejetant la version supposée.

Dans un extrait de l’interview, le parent présumé a laissé entendre que dans un scénario possible, les complications de l’interprète de “Forever” pourraient être dues au vaccin contre la maladie qui sévit dans le monde, cependant, les médecins de l’acteur de films tels que ” Le maçon”, ils n’en ont rien dit.

S’ils avaient (informations concernant le vaccin) ils leur auraient déjà été donnés par les médecins. Ignorez les commérages, a-t-il souligné.

Avec une contrariété notoire, Vicente Jr., a répondu aux questions de la presse contre ceux qui ont riposté et a demandé de ne pas « poser » de questions à 3stup ! D@s « .

Ceci, après que le premier descendant de “l’homme d’affaires” et “producteur de disques” ait été interrogé sur l’annulation du mariage entre son neveu Alex, (fils d’Alejandro Fernández) et sa petite amie Alexia, à l’occasion de la santé de “Don Vicente“.

« Que pouvez-vous en penser ? … eh bien, qu’importe ? Ne posez pas de questions à 3stup ! D @ s…. que quelque chose est annulé ? Qu’est-ce qui est plus important ?”, alors s’il vous plaît ne posez pas de questions qui ne sont pas pertinentes, a-t-il terminé.