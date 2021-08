Vicente Fernández opéré d’urgence, comment va-t-il ?

in

. Vicente Fernández se produit sur scène lors de la 20e édition des Latin GRAMMY Awards au MGM Grand Garden Arena le 14 novembre 2019 à Las Vegas, Nevada.

Le chanteur mexicain, Vicente Fernández, “Chente” a subi une chute spectaculaire au cours du week-end dernier, un accident qui l’a emmené au bloc opératoire d’un hôpital où il a été opéré immédiatement.

L’accident domestique s’est produit alors que l’idole mexicaine entrait dans sa chambre dans son ranch, Los Tres Potrillos, et tout à coup, il a glissé et est tombé. Comme l’a rapporté aux médias son fils Vicente Fernández Jr., la chute a causé à son père de graves blessures aux cervicales, qui ont forcé son transfert immédiat à l’hôpital d’État de Jalisco, où, après une évaluation, il a été déterminé qu’il subissait une opération. .

« C’était une chute, mais ça va, il s’agit d’un accident. Il a glissé et est tombé », a déclaré l’un des fils du Mexicain, dans des déclarations citées par InfoBae.

Vicente Fernandez a fait une chute ce week-end à son domicile du ranch Los Tres Potrillos et a dû être opéré dans un hôpital pour des lésions cervicales. Vicente Fernandez Jr souligne que son père va bien et qu’ils espèrent le transférer chez lui pour une rééducation. pic.twitter.com/OzaPkqyZ0S – Raúl Brindis (@raulbrindis) 9 août 2021

Un rapport préliminaire d’El Tiempo, indique que l’interprète de “Mujeres tan Divinas” a dû subir une intervention chirurgicale sur sa colonne vertébrale, à hauteur de la zone cervicale, en raison d’un impact qui a considérablement affecté sa structure osseuse.

Selon ce même média, le fils aîné du chanteur n’a pas pu voir son père dimanche, après l’intervention chirurgicale, car il était sous sédation. Cependant, il a rassuré tous les fans de son père.

« Il a eu une blessure au col de l’utérus, heureusement rien d’autre n’a pincé sa moelle épinière. Il a eu une intervention et répond bien, on attend qu’il continue comme ça pendant les prochaines 24h. Les médecins nous disent qu’il est stable, mais nous attendons qu’il ait la récupération nécessaire et pour cela il n’y a pas de temps spécifié. [Hay que esperar a que] la moelle commence à se dégonfler », a été la première chose que le fils de «Chente» a clarifiée, selon Pulzo.

Il a également déclaré que son père resterait hospitalisé en attendant les résultats de certains tests, après quoi il serait déterminé s’il peut être libéré et ramené dans son ranch pour poursuivre son rétablissement respectif.

Le chanteur de musique ranchero Vicente Fernández, 81 ans, a été hospitalisé ce week-end dans la ville mexicaine de Guadalajara pour subir une intervention chirurgicale après un accident au cours duquel il s’est blessé au cou. https://t.co/rkrx2qa41t – . News (@.noticias) 9 août 2021

« On a peur parce que ce n’était pas étonnant, les accidents sont comme ça, mais on a la foi que tout ira bien, tout va bien… Il est sous sédatif et endormi, mais tout va très bien, dès qu’il a les résultats. , les médecins vont le laisser l’emmener au ranch », a-t-il déclaré, selon El Espectador.

De même, dans un communiqué, son premier-né et d’autres enfants ont rapporté que le soi-disant « Charro de Huentitán » est conscient, qu’il n’a pas de mobilité, pour le moment, et que le chanteur devrait subir une routine de rééducation. thérapies. , après avoir quitté le centre médical.

«Ils ont mis de l’oxygène dessus pour qu’il en ait 100%, car il manquait un peu de naturel pour atteindre la plage acceptable et normale. C’est pourquoi de l’oxygène a été ajouté, à cause de la position, qu’il est au lit, il n’a aucun mouvement… il ne peut pas bouger normalement. […] Heureusement, il a une conscience, il n’a pas perdu connaissance, il nous reconnaît parfaitement. Nous attendons le résultat des traitements », a ajouté Vicente Fernández Jr.

Cette nouvelle met à nouveau ses followers très inquiets pour la santé de son idole, qui jusqu’à il y a quelques semaines à peine avait de graves problèmes de santé dus à une infection urinaire qui s’était compliquée et qui l’a emmené à l’hôpital. À ce moment-là, M. Fernández a publié une vidéo sur son compte Instagram criant aux Mexicains de “cesser de s’inquiéter”.

Ainsi, et sans plus de précisions sur l’événement malheureux, son fils Vicente Jr. a exprimé que son père peut recevoir des visites mais que celles-ci doivent être contrôlées en raison de la pandémie de Covid-19. Il a expliqué que l’hôpital permet aux proches d’entrer par roulement et de rester à l’intérieur pendant une courte période.

“Il a toutes ses mesures de précaution et de sécurité, c’est pourquoi nous pouvons entrer un peu sous toutes les mesures de sécurité que l’État de Jalisco dit”, a-t-il conclu.

