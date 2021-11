Vicente Fernández pourrait bientôt quitter l’hôpital

« Espérons que tout se passe comme ça et oui (il quittera l’hôpital), nous pensons que ce sera bientôt … il a quitté les soins intensifs et continue tous les traitements et toute la famille est très heureuse », a-t-il déclaré aux journalistes. qui l’a interrogé sur la santé de son père.

En entendant des questions sur la date approximative du retour de l’artiste de 81 ans chez lui, Fernández Jr. a simplement répondu : « C’est ce que les médecins vont dire. »

Cependant, le frère d’Alejandro Fernández a été très clair en expliquant qui peut rendre visite à son père à l’hôpital en ce moment. « En ce moment, pure famille », a-t-il souligné.