Vicente Fernández Quel est le niveau d'études de Don Chente ?

Vicente Fernández, est l’un des chanteurs de ranch les plus importants de l’industrie du divertissement. Quelles études le « Charro de Huentitan« ?

Les « chanteur« Vicente Fernández, est l’une des grandes idoles de la musique et a consacré pratiquement toute sa vie à la musique, ces derniers mois, les nouvelles de sa santé l’ont placé dans le blanc des gros titres.

Vicente Fernández, qui en plus d’être acteur, se distingue dans son ensemble homme d’affaires et « producteur de disques », etc., a formé une dynastie familiale importante étant la musique à laquelle beaucoup de ses membres ont décidé de se consacrer.

Vicente Fernández Quel est le niveau d’études de Don Chente ? Photo : Capture Instagram

Commencer par votre enfant « Le poulain« , qui a forgé une carrière importante dans la série et y compris ses petits-enfants. Cependant, le chemin de Vicente Fernández Gomez était semé d’épines.

L’interprète de « Retour Retour« , il a quitté l’école en sixième année, ce dernier niveau d’études qu’il a suivi, plus tard il s’est consacré à aider sa famille par son travail.

Le célèbre narrerait dans une interview au magazine « Who » dans laquelle il révélait que pour lui, c’était toujours un honneur de pouvoir aider à domicile, ceci, à travers divers métiers, dont l’un était justement celui de « maçon » de sorte qu’en plus il y a un film sous le même nom.

Les artiste de 81 ans Il a épousé María del Refugio Abarca Villaseñor pendant plus de 50 ans. Du fruit de cet amour est née une grande famille, dans laquelle plusieurs de ses membres ont suivi les traces musicales du patriarche de « Los Tres Potrillos », générant ainsi une grande et forte progéniture.

Cependant, le originaire de Huentitan, El Alto, Jalisco, né le 17 février 1940, est d’origine modeste et avec diverses déficiences économiques, gagnant sa vie dès son plus jeune âge.

Ses parents avaient des emplois informels et leurs revenus étaient limités donc « Chente« Je devais apporter le pain à table.