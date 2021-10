Vicente Fernández quitte la zone de soins intensifs de l’hôpital – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le chanteur Vicente Fernández a quitté la zone de soins intensifs et restera désormais dans une chambre de l’hôpital Country 2000, à Jalisco.

« El Charro de Huentitán » reste stable et en rééducation après avoir subi une chute dans son ranch de Los Tres Potrillos, qui a entraîné une blessure aux vertèbres cervicales, selon les informations de Televisa.

Depuis le 8 août dernier, le chanteur a été admis à l’hôpital Country 2000 pour subir une intervention chirurgicale, après avoir subi une chute dans son ranch de Los Tres Potrillos, qui a entraîné une blessure aux vertèbres cervicales.

A cette époque, les médecins qui le soignaient avaient prévenu que la convalescence pouvait être très lente et les avancées petites, si bien qu’une rééducation compliquée attendait l’interprète de Divine Women.

Sa famille dirigée par Doña Cuquita, épouse de Vicente Fernández, et Vicente Fernández Jr., surveille son évolution pour la communiquer à ses partisans et ainsi éviter les rumeurs alarmistes, qui se sont pourtant déjà produites et ont dû sortir pour nier, comme ils étaient sur le point de le déconnecter ou que le charro était déjà mort.