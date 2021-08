Vicente Fernández, reçoit des fleurs et des œuvres d’art à l’hôpital

in

Vicente Fernández, 81 ans, est admis dans un hôpital de la région métropolitaine de Guadalajara depuis le vendredi 6 août dernier, au milieu de ses crises de santé, les fans se rendent à l’hôpital où il se trouve et laissent des fleurs et en plus des échantillons affectueux créatifs à “Charro de Huentitan“.

L’interprète mexicain et dénommé “fils du peuple“, a apporté de la joie à ses fans au cours de ses 52 ans d’expérience, aujourd’hui le public endosse son affection pour Vicente Fernández, au milieu de l’une de ses plus fortes crises de santé.

Les fans et admirateurs de Vicente Fernández ont voulu lui faire savoir qu’ils sont avec lui et en espérant qu’il se rétablira très bientôt et jusqu’à l’hôpital où il se trouve, plusieurs expressions d’affection très créatives sont arrivées de son grand public.

Roberto Márquez a voyagé du Texas pour capturer son idole, Vicente Fernández, avec la technique du cubisme. .

Avec des chansons, divers bouquets de fleurs et même une fresque murale, Vicente Fernandez Gomez, a été immortalisé dans l’un des murs voisins de l’hôpital où il se trouve depuis un peu plus d’une semaine, après une lourde chute qui a causé de graves blessures au cou.

Ils assurent, puisque la mésaventure a transcendé que “Chente“il a joué dans son ranch”Les trois poulains“, qui l’a conduit aux urgences de l’hôpital vendredi soir dernier, diverses personnes n’ont cessé d’être présentes sur les lieux pour lui témoigner d’une manière ou d’une autre leur admiration.

Ils voyagent même depuis les États-Unis, comme dans le cas de Roberto Márquez, un Mexicain qui vit au Texas et se consacre aux arts plastiques.

Après avoir révélé ce qui serait arrivé au chanteur et “producteur”, ainsi que les rapports médicaux inquiétants sur son état de santé, Roberto a voyagé du pays voisin jusqu’à la ville de Guadalajara pour capturer une peinture murale inspirée par l’interprète de “Loi de la colline”.

L’admirateur d’aussi “homme d’affaires« Il a expliqué à . que lorsqu’il a découvert que Fernández était hospitalisé, il a décidé de prendre ses pinceaux et ses peintures et de déménager au Mexique dans la ville natale de l’interprète de « Divine Women !

Samedi dernier, il a installé ses toiles et son matériel dans la rue, à côté de l’hôpital, pour accompagner le célèbre “acteur de cinéma mexicain”, a-t-il mentionné.

Ce qui s’est passé avec Vicente et j’ai pensé que je ne pouvais pas le manquer, venir apporter mon soutien dans une situation difficile et que c’est aussi ma terre, cela aurait été une honte de ne pas venir, a déclaré le peintre bien connu, comme Robenz.

C’est ainsi que le “charro mexicain” Vicente Fernández Gómez a été capturé sous la technique du cubisme, en raison de l’image qu’il représente pour la culture mexicaine et étant l’un des plus grands représentants de l’un de ses genres les plus représentatifs, la musique ranchera.

C’est l’une des personnes qui m’inspire le plus, notamment quand il s’agit de rentrer à la maison, a déclaré l’artiste.

De plus, Márquez a prévu qu’il prévoyait de visiter le ranch de l’acteur de films tels que “Entre compadres te veas”, situé à Tlajomulco de Zúñiga, quelques-uns du centre-ville, ceci afin de donner la pièce artistique à la famille Fernández et Il espère que Vicente Fernández lui-même pourra le recevoir.

"C'est la santé de Vicente Fernández"

Selon les derniers rapports médicaux qui ont circulé, le “producteur de disques” semble commencer à réagir à la thérapie physique, il est “stable, avec une légère sédation”.

Le patriarche de la famille Fernández Abarca est resté à tout moment, en compagnie de tous ses proches, qui lui rendent visite à tour de rôle selon les informations.

Un rapport partagé sur le compte Instagram officiel du natif de Huentitán, El Alto, Jalisco, offre largement le statut actuel de la célèbre idole de la musique ranchera, qui sera consolidée avec des chansons telles que Volver, Volver, parmi beaucoup d’autres.

Il reste éveillé et avec une sédation minimale, toujours dépendant de la ventilation mécanique. Pour le moment, sans infection pulmonaire, son état cardiovasculaire est stable, même avec une faiblesse des membres et une très légère mobilisation spontanée à l’effort, il poursuit sa rééducation physique et pulmonaire.

