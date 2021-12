Vicente Fernández retourne aux soins intensifs pour une pneumonie – El Sol de México

Lorsqu’il a semblé que le chanteur Vicente Fernández montrait une amélioration de sa santé, mardi soir, une rechute a été signalée en raison d’une image de pneumonie qui l’a fait entrer à nouveau en soins intensifs, selon les médecins de l’hôpital de campagne 2000.

Il convient de mentionner qu’il y a environ deux semaines, la famille de « Chente » a signalé une légère amélioration après avoir quitté les soins intensifs. À ce moment-là, se dit-il, il respirait déjà sans l’aide d’un ventilateur artificiel, ce qui a conduit à son retrait pour poursuivre sa convalescence.

Le soi-disant « Charro de Huentitán » est hospitalisé depuis août dernier et les expressions d’affection et de solidarité pour son prompt rétablissement ont été sans fin. Tous ses enfants et petits-enfants, en plus de Doña Cuquita, surveillent sa santé. Certains ont même poursuivi leur vie normale sachant que « tata » était déjà en nette récupération.

Ce sera dans les 72 prochaines heures que les médecins donneront un diagnostic exact de l’évolution de la santé du chanteur. Il convient de rappeler que Vicente Fernández a subi une lésion de la moelle épinière à la colonne cervicale à la suite d’une chute dans sa ferme, ce qui a conduit à une intervention chirurgicale d’urgence et à une ventilation artificielle.

Ainsi, le 16 novembre, la famille Fernandez a signalé qu’elle était toujours en soins intensifs mais sans l’aide d’appareils respiratoires. On s’attend à ce que des proches de « Chente » arrivent dans les prochaines heures pour surveiller son état de santé.

De la même manière, la partie médicale annoncera à travers un communiqué (comment il se comporte depuis qu’il est tombé malade) pour détailler pleinement comment va le chanteur, puisque le tableau qu’il présente maintenant (pneumonie) est très délicat. D’où la nécessité de retourner – pour ainsi dire – le tuber pour ne pas prendre de risques.