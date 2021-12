« Vicente Fernández rêvait d’être comme lui », l’idole qui l’a inspiré | Instagram

Olga Wornat est le nom de l’écrivain qui a beaucoup perturbé la famille de Don Vicente Fernández le mois dernier ; Cependant, tout dans son livre Le dernier roi : biographie non autorisée de Vicente Fernández n’est pas un scandale mais partage également ses débuts et avec lui, qui était l’idole et l’inspiration du grand Charro de Huentitán.

Selon Wornat, Vicente Fernández Il était le fils unique et avait deux sœurs, mais il a toujours été le chéri de sa mère. Le petit Chente a toujours été très rêveur et sa vie a basculé lorsqu’il a rencontré les films et les chansons de Pedro Infante.

L’écrivain assure que lorsqu’il était petit, le père de Vicente Fernández Gómez l’aurait emmené à une présentation de Pedro Infante et le garçon aurait été ravi de ce fameux charro, au point d’assurer qu’un jour il serait comme lui, son la mère n’a jamais découragé ses rêves.

Cela peut vous intéresser: Vicente Fernández, Doña Cuquita préférerait mourir, disent-ils

Après avoir rencontré Pedro, le petit Vicente Fernández a reçu un cadeau clé dans sa vie, une guitare, ils sont devenus inséparables. Olga Wornat a partagé que ce ne serait pas le seul des rêves de l’idole mexicaine.

« Vicente Fernández rêvait d’être comme lui », l’idole qui l’a inspiré. Photo : Instagram.

Le livre raconte que Chente aimait jouer au ballon dans la rue avec son ami Raúl Abarca Villaseñor, le frère de Doña Cuquita, jusqu’à ce que ses parents lui demandent de rentrer chez eux. C’est à l’intérieur de sa maison, dans le patio, que le célèbre homme a forgé son avenir et ses rêves, s’amusant à mouler ses vaches, chevaux et autres dans de la pâte à modeler, partageant avec ses sœurs que ce serait son ranch quand il serait grand, que a été le début du ranch Los Tres Potrillos, qui a permis de réaliser le talent qu’il a développé en tant que chanteur et acteur.

Mais tout n’était pas beau dans la vie de Vicente Fernández, car malgré une mère dévouée et aimante, elle avait de sérieux problèmes avec son mari, qui à son tour avait des problèmes d’alcool.

Dans des interviews, le célèbre Charro de Huentitán a avoué en riant qu’il n’avait pas terminé l’école, qu’il avait atteint la cinquième année et qu’il l’avait répété trois fois, ce qui a beaucoup agacé son père.

Malgré ses origines modestes et sa mauvaise préparation scolaire, Vicente Fernández Il avait une intelligence et un talent énormes pour construire un empire entier. Le chanteur mexicain a acquis une énorme renommée internationale et le monde a pleuré son départ le 12 décembre, devenant une légende