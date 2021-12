Vicente Fernández, révèle les derniers mots du chanteur bien-aimé | Photo : Instagram

Un moment très émouvant et important a été raconté par le prêtre qui allait donner les huiles saintes au chanteur mexicain bien-aimé Vicente Fernández et c’est dans une interview pour Ventaneando que le père a parlé des derniers moments d’El Charro de Huentitán et de ce que serait son derniers mots.

Bien que les médecins aient noté que Vicente Fernandez Gomez Il était sous sédation, le père Óscar Sánchez Barba a souligné qu’apparemment le chanteur et acteur était manifestement conscient, puisqu’il a répondu par des signes à ses proches qu’il pouvait comprendre ce qu’ils disaient.

El sacerdote indicó que los familiares del intérprete de El Rey le hablaban al oído para que les entendiera bien y que uno de los momentos más emotivos fue cuando Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa se acercó para decirle que era momento de regresar maison.

Apparemment, l’idée de rentrer chez lui était quelque chose que cher Vicente Fernández voulait vraiment, car Sánchez Barba a assuré qu’il avait répondu à sa femme en bougeant les lèvres et ils ont réussi à comprendre qu’il voulait en effet rentrer chez lui et un message très spécial pour Doña Cuquita.

À la maison, rentrons à la maison, je t’aime, disait le père d’Alejandro Fernández à sa femme bien-aimée.

Ces moments vraiment émouvants se sont produits environ huit ou neuf heures après la mort de l’idole du Mexique selon le prêtre partagé. Le père indiqua que c’était lui qui fournissait les saintes huiles aux Vicente Fernández lors de son admission à l’hôpital et il les lui a remis avant de partir.

Sánchez Barba a avoué que c’est Gerardo, le fils du chanteur, qui l’a appelé visiblement affecté par son ton de voix pour lui demander de se rendre auprès de son père pour lui offrir le sacrement avant son départ.

Le père a ajouté que c’était un moment d’union et d’affection complètement de la part de la famille, qui s’est réunie à côté de « Chente » à ce moment très important, dans les derniers moments d’un grand, mais plus que tout, du père , du grand-père, du mari.

Par ses propos, le prêtre nie qu’El Charro de Huentitán ait quitté son ranch Los Tres Potrillos, comme cela a été dit ou qu’il l’a fait avant le 12 décembre. Il a souligné que Fernández Gómez a toujours été très Guadalupano. Le public de l’artiste était plus que reconnaissant envers le membre de l’église d’avoir partagé ces moments spéciaux.