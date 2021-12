Vicente Fernández révèle les problèmes de santé de Doña Cuquita | Instagram

Cela nécessite des soins médicaux!Doña Cuquita, la femme de Vicente Fernández inquiète ses proches après le départ de l’idole du Mexique, car elle doit prendre soin de sa santé.

Comme révélé dans Red Hot, la femme de Vicente Fernandez Gomez pendant 58 ans, il serait confronté à des troubles gastro-intestinaux nécessitant des soins et des soins médicaux. Cependant, María del Refugio Abarca Villaseñor serait assez forte et malgré ces problèmes, elle dit toujours qu’elle va bien.

Concernant ses problèmes de santé, la famille a pris des mesures et c’est pourquoi sa fille adoptive, Alejandra Fernández, est à ses côtés, elle a déménagé dans le célèbre ranch Los Tres Potrillos pour prendre conscience de ses soins et de sa santé.

Il y a ceux qui assurent que la famille de Vicente Fernández a voulu prendre plus de mesures avec Doña Cuquita ; Cependant, elle est assez forte et impose ses décisions. Il a été récemment annoncé que la famille Fernández Abarca aurait déterminé que la mère de Vicente Fernández Jr, Alejandro et Gerardo, devrait continuer à vivre dans l’appartement qu’ils avaient récemment acquis près de l’hôpital Country 2000, où le chanteur mexicain a vécu ses quatre derniers mois de vie. . . .

Les enfants de Doña Cuquita pensaient que c’était la meilleure chose d’être loin de leur maison pendant de nombreuses années, le ranch Los Tres Potrillos, car cela représente non seulement un risque pour elle sur le plan mental, car il est plein de souvenirs, mais aussi physiquement, car il est plein de marches et de recoins qui pourraient être un risque pour quelqu’un d’âge avancé comme elle.

Contre les décisions de la famille et suivant sa volonté, María del Refugio aurait dit à son chauffeur de la ramener au ranch et, selon Dael Quiroz, elle aurait eu un accident dans lequel elle s’est cognée le bras et s’est retrouvée dans le hôpital avec une attelle pour une fissure.

Plus tard, Alex Fernández, petit-fils de Vicente Fernández Il déclara que sa grand-mère « avait beaucoup d’ovaires » et c’est pourquoi elle retourna vivre au ranch Los Tres Potrillos.

Le fils d’Alejandro Fernández a également déclaré qu’il aurait pleuré pendant plusieurs jours après le départ d’El Charro de Huentitán; Cependant, au fil des jours, c’était quelque chose qu’il assimilait. Le jeune homme s’est dit heureux d’avoir dit au revoir à son grand-père alors qu’il était encore conscient et on l’a vu pleurer récemment lorsqu’il s’est souvenu de lui lors d’un concert avec son père alors qu’il interprétait les chansons les plus emblématiques du bien-aimé Vicente Fernández.