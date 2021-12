Vicente Fernández, révèle qui serait son héritier universel | Réforme

Héritier universel Ils assurent que malgré le fait qu’il y ait de nombreux membres bien-aimés dans la famille de Don Vicente Fernández, il y aurait un héritier universel et même pas María del Refugio Abarca Villaseñor, mieux connue sous le nom de Doña Cuquita, Alejandro Fernández ou Vicente Fernández Jr. ne profiterait pas de son héritage.

Selon Olga Wornat, auteur de The Last King, la biographie non autorisée de Vicente Fernandez Gomez Il y a un personnage très important dans la famille Fernández Abarca qui préfère rester dans les coulisses et serait celui qui obtiendrait tout, Gerardo Fernández, le deuxième fils.

Selon Olga, ce serait le frère de Vicente et Alejandro Fernández qui garderait tout et pour lui de prendre en charge la carrière et tout ce qui touche à l’argent et aux affaires du Charro de Huentitán pendant de nombreuses années.

L’auteur du livre a été amenée à assurer que ce personnage aurait une relation avec d’autres de mœurs douteuses, puisqu’elle assure avoir vendu des chevaux et autres à Nacho Coronel et avoir eu une relation avec d’autres personnages de ce type.

Olga Wornat assure qu’elle a essayé de communiquer avec Gerardo Fernández et qu’il était assez impoli et inaccessible, ce qui n’est pas arrivé avec l’aîné des Tres Potrillos, Vicente Fernández Jr., qui l’a traitée avec beaucoup de gentillesse.

Vicente Fernández, révèle qui serait son héritier universel. Photo : ..

L’auteur d’El Último Rey assure que le deuxième fils de Vicente Fernández a pu voler son propre frère, à qui il s’occupait des présentations et même à son propre père, la vérité est qu’il le peint d’une manière peu flatteuse.

Dans le livre, Wornat fait des remarques encore plus sérieuses sur la figure de Gerardo Fernández, car il assure que c’est lui-même qui avait kidnappé Vicente Fernández Jr., selon l’écrivain, à la première occasion, ce serait un groupe de ravisseurs qui l’aurait privé de sa liberté et à la deuxième occasion, ce serait Gerardo.

C’est en 2021 que l’émission YouTube Chisme No Like a partagé la disparition présumée du fils aîné d’El Charro de Huentitán, assurant que non seulement il n’aurait pas été vu en public, mais qu’il aurait également disparu de ses réseaux sociaux .

Elisa Beristain et Javier Ceriani ont demandé à la famille d’expliquer ce qui se passait avec Vicente Fernández Jr. et ont ensuite déclaré qu’il était détenu dans une clinique de réadaptation. Plus tard, ce serait le chanteur lui-même qui confirmerait aux journalistes qu’il avait été privé de sa liberté, qu’il était venu seul dans une clinique et qu’il n’avait pas été autorisé par la suite à quitter les lieux.