Vicente Fernández, révèle une mauvaise nouvelle, “Je ne vois pas d’amélioration” | AP / ..

“Je ne vois pas d’amélioration”, tels étaient les mots que l’entraîneur Fernando Javier a prononcés à Soy Grupero sur la santé de la bien-aimée Charro de Huentitan, Vicente Fernández, après son hospitalisation en août dernier.

Le voyant populaire a été approché par la célèbre page d’actualités du groupe après avoir correctement prédit la détérioration de la santé et l’hospitalisation de Vicente Fernández lors de son dernier voyage au Mexique.

Soy Grupero a de nouveau approché le voyant, qui a indiqué que la nouvelle n’est pas bonne pour le célèbre chanteur mexicain malgré le fait qu’il a été dit qu’il est stable et qu’il est hospitalisé depuis longtemps.

Fernando Javier a indiqué que Vicente Fernandez Gomez La lettre de la tour apparaît, ce qui signifie hôpitaux, assurant que son séjour dans les hôpitaux dure longtemps et que d’autres problèmes de santé arrivent pour le père d’Alejandro Fernández.

Le voyant a indiqué qu’il voit que l’énergie de l’acteur du cinéma d’or commence à décliner, soulignant qu’il partage ce qu’il voit avec toute l’affection et le respect que le grand artiste mérite ; Plus tard, il a précisé que lorsqu’il voit que l’énergie s’éteint, c’est parce que le moment est venu d’aller dans l’au-delà ; indiquant que l’interprète d’El Rey n’a peut-être plus beaucoup de temps.

L’interviewé a été plus clair dans ses propos et a assuré que Fernández était dans ses derniers mois de vie, car des complications arrivent et la rechute sera encore pire; Il a également indiqué qu’il ne voit aucune amélioration à El Charro de Huentitán. Pour en parler, Fernando Javier s’est adressé aux cartes de tarot.

Pendant ce temps, la famille de l’idole mexicaine a indiqué pour éviter le harcèlement de la presse que des bulletins médicaux seraient diffusés via les réseaux sociaux, pour donner connaissance de l’état de santé de son père, depuis le séjour à l’hôpital de “Chente” qu’il a été très allongé.

Dans ces parties médicales il a été indiqué que le chanteur est stable, mais toujours en soins intensifs, ceci à cause du soutien dont il a besoin pour respirer et autres ; Il a également été partagé qu’il est conscient et communique d’une certaine manière avec ses proches.

Il y a ceux qui indiquent que la famille ne compte pas vraiment le sérieux de Vicente Fernández et qu’ils cacheraient des choses importantes à leur public ; L’inquiétude augmente en voyant Alejandro Fernández pleurer son père sur scène et même en voyant comment les célèbres petits-enfants ont tatoué en son honneur.

La nouvelle de l’arrivée de Vicente à l’hôpital indiquait que c’était le résultat d’une chute à la maison qui aurait affecté ses cervicales ; mais certains médias ont indiqué que ce n’était pas vrai, puisque le syndrome de Guillián Barré en serait la vraie cause.

Une publication d’un célèbre magazine de divertissement indiquait que la maladie avait été diagnostiquée il y a quelque temps à Fernández et que sa chute serait une conséquence de la réduction de sa mobilité.

Après avoir parlé et raconté, la famille a accepté que le grand-père d’Alex et Camila Fernández souffrait de ce syndrome, mais ils n’ont pas indiqué que ce serait la cause de leur hospitalisation.

On a d’abord dit que les proches voulaient emmener l’interprète du régional mexicain aux États-Unis ; Cependant, les médecins ont indiqué qu’il serait risqué pour sa santé de le déplacer et il a subi une chirurgie cervicale au Mexique.

Dans les premières semaines, le public de Vicente Fernández il s’inquiétait de ce qu’on disait de sa santé, craignant le pire ; même à quelques reprises, il a “renoncé” sur les réseaux sociaux, tandis que les membres de la famille se sont sentis encore plus douloureux de se mettre dans la position de devoir tout nier.

Il y a ceux qui disent, comme le journaliste Javier Ceriani, que l’artiste est en si mauvaise santé que les membres de la famille décideront de la date à laquelle ils le laisseront partir, finissant par le déconnecter. Ces personnes assurent qu’elles pourraient attendre pour des raisons de marketing.

Alors que Vicente Fernández continue d’être hospitalisé, il commence à presser la série qui relaterait la vie du chanteur, dont ils assurent avoir lui-même participé au scénario. Au début, on a dit que Carlos Rivera était celui qui pouvait lui donner la vie, mais il a refusé ; plus tard, le nom d’Alejando Speitzer a été entendu, pour finalement garder le rôle, Jaime Camil.