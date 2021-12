Vicente Fernández : revivez dix de ses chansons à succès

. Le chanteur mexicain Vicente Fernández s’adresse au public lors d’une conférence de presse le 17 février 2009 à Bogotá.

Avec le dernier souffle de vie, Vicente Fernández a pris ce dimanche 12 décembre 2021, l’une des voix romantiques et ranchero les plus célèbres de tous les temps. Le chanteur de ranchera avait 81 ans.

Seul un répertoire musical restera pour la postérité qui accompagnera toujours chaque rencontre, chaque sentiment, chaque relation ou chaque dépit.

Ses grands thèmes voyageront dans le temps, et son nom apparaîtra comme un sujet de conversation pour l’exalter et reconnaître sa finesse dans l’interprétation des paroles de l’âme.

M. Vicente Fernández a quitté ce monde, mais ses chansons seront chantées pour toujours.

Voici une liste de certains de ses plus grands succès musicaux

1. La loi de la montagne

Avec cette chanson, le ‘Charro de Huentitan’ a fait ses débuts au cinéma en 1971 avec le film du même nom.

2. Retour, retour

L’un des grands succès de l’élevage qui l’a conduit à la célébrité dans le monde entier. Publié en 1972, avec cette chanson, il a conquis de nombreux cœurs et a battu tous les records dans des pays comme l’Espagne, les États-Unis et l’Amérique latine. Une chanson qui l’a fait briller en tant que chanteur et avec laquelle il a commencé à s’imposer comme l’une des références maximales de ce genre musical au Mexique.

3. Cette jalousie

Un autre des grands succès, composé par Joan Sebastián et enregistré et interprété par Vicente Fernández, l’a fait atteindre le sommet des charts dans plusieurs pays. C’était le premier single de l’album « Forever » à obtenir plusieurs récompenses. Que la jalousie est mauvaise et combien de dégâts ils font !

4. Femme sublime

Chanson dédiée aux femmes, incluse dans des albums comme « Historia de un idol Vol. II » ou « Entre el amor y yo » et qui dit : « Mais qu’est-ce que je vais faire, si c’est ma façon d’être, je suis né pour je t’aime, femme sublime ».

Encore une fois, une magnifique performance de Don Chente.

5. Pour toujours

Sujet comprenant l’œuvre record qui porte le même nom et publiée en 2007. Une performance magistrale qui en fait l’un des fleurons de ce grand artiste.

6. Ici entre nous

Un Vicente Fernández qui interprète cette chanson avec beaucoup d’émotion, dans laquelle il souhaite le meilleur pour un couple, et qui commence par : , qui rencontrent des gens plus gentils ».

7. Quel bel amour

Une performance magnifique et très sincère qui atteint les profondeurs de l’âme et avec laquelle elle nous montre une fois de plus son côté romantique. Inclus dans l’album qui porte le même nom et qui est sorti début 2012.

8. Que Dieu vous pardonne

Une chanson incluse dans son album homonyme « Vicente Fernández » et « En la muerte de un gallero » et dans laquelle sa voix vibrante, associée à la sensibilité qu’il dégage, nous fait atteindre les profondeurs.

9. Aujourd’hui

Son œuvre la plus récente et pour laquelle il a été nominé aux Latin Grammy Awards de cette année 2021 et a été le grand gagnant. Une fois de plus avec une interprétation très soignée, il nous montre que, comme le dit une de ses chansons, il est toujours « Le Roi » de la ranchera et de la chanson mexicaine.

10. La défaite

Une chanson composée à nouveau par Joan Sebastian et que Vicente Fernández au son de la musique a su nous faire ressentir ce sentiment dans nos cœurs. Oh comme la défaite fait mal !

A ñapa : « Pour ton foutu amour »

Une chanson qui donne le titre à l’un de ses albums de disques, paru au début des années 90 et qui lui a aussi apporté bien des joies, puisqu’une fois de plus, elle s’est placée parmi les plus hautes positions. C’est aussi un sujet dirigé vers son ancien directeur artistique qui s’est débarrassé de sa vie à cause d’une déception amoureuse.

