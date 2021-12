Vicente Fernandez, roi de la musique ranchera au Mexique, décède à 81 ans – El Sol de México

Vicente Fernández, El Charro de Huentitán, à 81 ans, avec qui le Mexique perd le plus haut représentant de la musique ranchera.

« Tant que tu n’arrêtes pas d’applaudir, ta Chente n’arrête pas de chanter », telle est la phrase que Vicente Fernández a répétée à chacun des concerts qu’il a donnés au cours de ses 62 ans sur scène.

A sa manière et malgré tout, Chente a vécu plein de réussites et toujours entouré de l’amour de sa famille.

La vie de « El charro de Huentitán » a pris fin ce ***** INFORMATION DE SA MORT ******.

Le chanteur est resté hospitalisé, en raison d’une chute qu’il a subie dans sa chambre du ranch « Los tres potrillos », et après avoir subi une opération d’urgence, sa santé s’est compliquée. Il y a tout juste un mois, il avait été admis pour une infection des voies urinaires, mais sa famille avait gardé le secret sur son état.

Après plus d’un demi-siècle de carrière artistique, Vicente a dit au revoir à la scène en 2016, mais pas au studio, car deux ans plus tard, il sortirait son album Más Romántico que siempre et en 2019 une exception a été autorisée en partageant la scène latine Grammy aux côtés de son fils Alejandro et de son petit-fils, Alex Fernández.

Il était maçon, serveur et barman

Le patriarche de la dynastie Fernández est né le 17 février 1940 à Huentitán El Alto, Jalisco. Dès ses premières années de vie, il a montré un intérêt pour la musique, sa plus grande inspiration était Pedro Infante, qui a promis de suivre ses traces comme l’une des idoles de la chanson mexicaine.

À l’âge de 8 ans, il reçoit sa première guitare, mais ses débuts officiels ont lieu en 1954, lorsqu’il participe à un concours de chant à Guadalajara, où il obtient la première place. La bonne réception de son travail l’amène à se produire dans des soirées familiales et amicales, et dans de petits restaurants. À l’âge de 24 ans, les Mariachis Amanecer de Pepe Mendoza et José Luís Aguilar (Felipe Arriaga), l’ont inclus dans leurs rangs.

Le nouveau roi de la musique ranchera

Le chanteur a commencé à frapper aux portes des principales maisons de disques du pays, mais personne ne l’a pris en compte.

C’est jusqu’en 1966 quand, après la mort de leur idole, Javier Solís, lorsque les entreprises ont entrepris une recherche de la nouvelle idole de la musique ranchera, et Chente était l’un des noms qui me sont venus à l’esprit.

La même année, il signe un contrat avec CBS Mexico (aujourd’hui Sony Music) et enregistre son premier album, La voz que tu attendais. Cela a été suivi par de grands albums tels que Soy debajo, ¡Arriba Huentitán !, Not in self-defense, All an epoch et Word of the king.

Son ascension vers la gloire s’est produite en 1976, lorsqu’il a enregistré la chanson Volver, Volver, dont les paroles parlent d’un homme qui reconnaît ses erreurs et demande à son ex-partenaire de revenir avec lui.

Après s’être aventuré dans le cinéma et avec une série de succès dans sa carrière, le chanteur a commencé à se faire un nom dans l’industrie, mais ce n’est qu’en 1976 que le patriarche de la musique ranchera enregistrera la première chanson des nombreuses avec lesquelles il ferait l’histoire.

Avec Volver, Volver, écrit par Fernando Z. Maldonado, sa musique et sa figure ont commencé à faire partie de l’imaginaire collectif du pays, devenant avec lui le nouveau roi de la musique ranchera.

Du chant au cinéma

Parallèlement à ses réalisations musicales, il entame une carrière cinématographique en 1971, dans laquelle il remporte des succès tels que Un et demi contre le monde, La loi de la montagne (1976), Le joueur (1979), Le canaille (1984), Le diable, le saint et le fou (1987), El cuatrero (1989) et Mon cher vieil homme (1991).

En 1984, il a réalisé l’un de ses plus grands exploits artistiques : battre le record d’assistance à un concert sur la Plaza de Toros, avec une capacité de 54 000 spectateurs. Au cours des années suivantes, il reste au sommet, et en 1991, il remporte un Billboard Award grâce à son album Y las classicas de José Alfredo Jiménez, un hommage au compositeur mexicain.

L’année 1998 a été une grande période pour lui, puisqu’il a décroché son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a enregistré la chanson Je vais m’enlever du milieu, pour le feuilleton La mentira.

Le nouveau millénaire est arrivé plein de récompenses pour El charro de Huentitán, parmi lesquelles le Billboard Award pour son album Historia de un idolo: Volumen II en 2001; un Billboard Music Award pour son histoire d’une idole : Volume I et un Latin Grammy du meilleur album de Ranchero pour More avec le numéro un en 2002.

En 2007, il a célébré ses 53 ans de carrière avec l’une des tournées les plus réussies qu’un artiste hispanique ait données aux États-Unis, vendant les places dans chacune des salles où il s’est produit.

Pour 2010, il a remporté le Grammy Award du meilleur album de Ranchero avec l’album I need you, et l’année suivante, il a participé à l’ouverture des Jeux panaméricains de Guadalajara 2011, interprétant l’hymne national mexicain, Mexico lindo y querida et Guadalajara.

Son déclin musical intervient le 8 février 2012, lorsqu’il annonce sa retraite de la scène, et entame sa dernière tournée mondiale, qui culmine le 16 avril 2016 avec un concert historique au stade Azteca.

Le 6 octobre 2019, il a reçu un hommage à Guadalajara, Jalisco, où ils ont dévoilé une statue en son honneur, réalisée par le sculpteur Jorge Frausto. Lors de cet événement, le chanteur a interprété ses chansons pour la dernière fois devant un public en direct.

En décembre 2020, il présente ce qui sera son dernier album, intitulé A mis 80′ », dans lequel il inclut des chansons de compositeurs célèbres tels que Roberto Cantoral, Alberto Aguilera, Álvaro Carrillo et Agustín Lara, et même le poème A mi nieto, qui a dédié à tous ses petits-enfants.

Malgré ses réalisations musicales, son image a été entachée plus tôt cette année, lorsqu’il a été présenté sur les réseaux sociaux en touchant le buste d’un fan tout en prenant une photo. Don Vicente s’est défendu, arguant qu’il ne se rendait pas compte que sa main était sur la poitrine de la jeune femme, mais plus tard, d’autres images ont circulé où il tâtonnait ses partisans.

Désaccord avec Martín Urieta

Pour le compositeur Martín Urieta, qui lui a donné des tubes tels que Mujeres Divinas et Acá entre nos, Vicente Fernández est le pilier de la musique mexicaine, « tout comme José Alfredo est dans la composition de notre musique de ranchera et en est le saint patron, donc Vicente est le saint patron de l’interprétation ».

Cependant, son premier rapprochement entre l’auteur-compositeur et le chanteur n’a pas été facile.

Chente a enregistré 25 chansons pour Martín Urieta, dont Acá entre nos et How Strange it is.

Cependant, leur relation n’a pas bien commencé, car l’auteur également d’Urge est resté longtemps anonyme car Vicente ne s’était pas soucié du nom de la personne responsable de l’un de ses plus gros tubes lorsqu’il l’a enregistré.

« Cela a duré environ un an en disant que c’était d’un compositeur qu’il ne connaissait même pas et qu’une fois il est apparu à Bogotá et tout le stade s’est levé pour chanter Mujeres Divinas, là il s’est demandé pourquoi cette chanson avait tant d’attrait et à ce moment-là, il a dit : Je veux rencontrer ce Martin Urieta. Quand il est rentré au Mexique, j’ai chanté dans une taverne et il m’a fait venir, mais j’étais bouleversé, ils ont dû me convaincre d’aller le voir », se souvient le compositeur.

Malgré sa colère, Urieta a accepté et est devenu depuis son ami et l’un des compositeurs préférés d’El Charro de Huentitán.

« Il y en a beaucoup qui disent qu’ils l’ont écrit pour eux et en guise de réparation ils m’ont dit : la prochaine fois que j’enregistrerai une chanson pour toi, je crierai ton nom au monde entier. »

Bien que Don Vicente soit parti, il laisse un héritage de plus d’une centaine d’albums enregistrés, qui le placent à jamais dans le cœur de son public.