Vicente Fernández, sa famille dans la tourmente, « mon corps fabriqué » | Instagram

La famille du chanteur Vicente Fernández redevient un incontournable de la Une de l’émission, cette fois par l’un de ses membres qui assure la fabrication de son corps. La personne en question n’est ni plus ni moins que Mariana González, petite amie de Vicente Fernández Jr.

Même si Vicente Fernandez Gomez Il était toujours heureux et souriant avec Mariana González, certains disent que la famille Fernández Abarca ne voit pas d’un bon œil la fiancée de l’aîné des enfants d’El Charro de Huentitán.

Celle qu’on appelle la Mexicaine Kim Kardashian a fait grand bruit sur les réseaux sociaux après avoir assuré que son corps est fabriqué, soulignant même que ce n’est pas la première fois qu’elle fait cet aveu.

La belle-fille de Vicente Fernández est même allée plus loin en assurant que si une fille qui suit la sienne décide de subir une procédure, elle est tout à fait disposée à donner des recommandations et d’autres à le faire avec des experts.

Mon corps, je l’ai déjà dit, est fabriqué. J’ai de nombreuses chirurgies; Pour toutes les filles qui veulent faire quelque chose parce que je les soutiens et leur passe des informations, l’influenceuse a partagé sur les réseaux sociaux.

Bien qu’elle prétende avoir subi de nombreuses interventions chirurgicales et accorde une importance énorme à l’apparence physique, cette belle femme a assuré que la chose la plus importante est la beauté intérieure et qu’elle ne peut être achetée avec rien.

L’important, c’est d’être une belle personne, car cela peut être obtenu par moi, vous, n’importe qui, alors bisous, a-t-il souligné.

Cela a également provoqué une énorme controverse lorsque certains ont affirmé que l’un de ses plus grands attributs, à l’arrière, était les silicones; cependant, la petite amie de Vicente Fernández Jr. a été clair en assurant que ce n’est pas le cas, mais plutôt le résultat d’une bonne liposculpture, une procédure par laquelle son médecin a obtenu de la graisse d’autres parties de son corps pour les placer à cet endroit.

Étant déjà dans les confessions, la beauté de cette femme a également avoué que ses cheveux abondants et beaux sont aussi un produit de la science, puisqu’il s’agit de cheveux naturels, car elle a des cheveux très petits et très courts.

Mariana González a obtenu le soutien de nombreuses personnes pour sa sincérité lorsqu’elle parle de son physique et d’autres problèmes, mais même ainsi, elle est également la protagoniste de commentaires négatifs qu’elle préfère ignorer.

La célèbre a partagé à quelques reprises son énorme désir d’épouser Vicente Fernández Jr., et même de redevenir mère à ses côtés; Elle a deux enfants d’une précédente relation, mais n’exclut pas la possibilité de mettre un autre bébé au monde.