Vicente Fernández, sa femme “Cuquita” quitte l’hôpital !

Enfin, bonne nouvelle pour les Fernándezes, la matriarche de la famille, “Doña Cuquita“, épouse de Vicente Fernández Il quitte l’hôpital! Nous vous dirons les détails.

Ces derniers jours, il a été diffusé que la femme de Vicente Fernández avait subi une opération pour une “hernie au ventre”, qui a heureusement été très réussie. Au cours de ce jeudi 16 septembre, il a été annoncé que finalement, María del Refugio, “Cuquita“Abarca, il est à la maison en convalescence.

Apparemment la femme de “chanteur de musique ranchero“Elle aurait quitté l’hôpital sans être capturée par la presse, et apparemment elle serait la” fille adoptive “de María del Refugio et la”Charro de Huentitan“Alejandra, qui surveillerait la femme de 75 ans en tout temps.

La hernie est apparue dans la paroi abdominale et il espère que la dame n’aura plus de problèmes. Nous avons mis une prothèse grillagée qui couvrait le défaut,

CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS.

Vous pourriez être intéressé par Vicente Fernández “Doña Cuquita, ne va-t-elle pas quitter l’hôpital ?”

Bien que tout se soit bien passé, cela ne cesserait pas d’être une “chirurgie de précaution” pour ce que la mère du “Fernández Abarca”, et épouse de “Chente« Vous devez maintenir beaucoup de soins, pourquoi ? Son médecin a expliqué le déroulement de l’opération.

Elle devra prendre soin d’elle, nous surveillerons son alimentation, c’était une opération plus ou moins lourde. Vous devez prendre soin de vous. Le spécialiste a commenté.

Le médecin. Gabriel Galván a expliqué à Ventaneando, les détails du processus chirurgical qui a conduit à la mère de “Le poulain“à la salle d’opération de l’hôpital Real San José dans la région de Zapopán.

Le chirurgien a expliqué que le fidèle compagnon de “homme d’affaires“Vicente Fernández Gómez de 81 ansElle avait déjà été opérée à l’abdomen, mais le problème est réapparu.

“Ils s’étaient déjà mis d’accord pour programmer l’intervention”, a-t-il toutefois commenté après la santé de l’interprète de “Retour Retour“, elle a reporté ce moment.

Vous pourriez être intéressé par Doña Cuquita, la femme de Vicente Fernández, pourquoi est-elle opérée ?

Bien que l’opération ait déjà été planifiée, elle aurait dû être avancée après que les inquiétudes et le stress auront fait des ravages sur la mère de Gerardo et Vicente Jr., pour qui elle a été opérée en urgence le lundi 13 septembre dernier, cela s’est passé dans un déclaration.

Son fils Gerardo a récemment été aperçu à la périphérie de l’hôpital où séjournait “Doña Cuquita”, comme on dit, il est allé régler le compte de l’intervention de lundi dernier.

Cela a certainement été des jours difficiles pour la famille après que lui aussi acteur de cinéma mexicain, a passé près de 40 jours à l’hôpital.

Cela peut vous intéresser Thalía revendique plus que son “Mexican Love” avec seulement de la guitare

Et où de tout temps, sa compagne de vie qu’il connaissait depuis leur enfance et depuis leur mariage en 1963, a accompagné le “producteur de disques” et “l’idole de la musique ranchera” dans les bons, les mauvais et les pires moments.