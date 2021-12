Vicente Fernández, sa femme Doña Cuquita se retrouve à l’hôpital | Instagram

A l’hôpital, c’est ainsi que le célèbre Doña Cuquita, épouse de l’interprète mexicain Vicente Fernández après être allée contre la volonté de ses enfants et avoir subi des désagréments dans son ranch Los Tres Potrillos.

Selon Dael Quiroz de Arguende TV, l’épouse bien-aimée de Don Vicente Fernandez Gomez Elle se trouvait dans l’appartement exclusif que sa famille a acquis près de l’hôpital où son mari a séjourné ces quatre derniers mois à la demande de leurs enfants.

La familia de María del Refugio Abarca Villaseñor le indicaría que era mejor que se quedara en este lugar ya que el rancho Los Tres Potrillos significarían recuerdos que pondrían su estado anímico más comprometido e incluso, percances, por ser un lugar muy grande y lleno de escalones Et demais.

Cependant, c’était le souhait de Doña Cuquita d’être ramené à la maison et son chauffeur a obéi en la transférant à Los Tres Potrillos, mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est qu’il finirait à l’hôpital où son mari mourrait finalement parce qu’il avait subi un accident.

Selon le journaliste, la femme s’était gravement cognée le bras, ce qui lui a fait se retrouver avec une fissure et une attelle au bras, quelque chose de vraiment inconfortable ; cependant, heureusement, la situation n’évoluerait pas.

Vicente Fernández, sa femme Doña Cuquita se retrouve à l’hôpital. Photo : Instagram.

Comme prévu, le départ de Don Vicente Fernández a été assez difficile pour Doña Cuquita et la famille. L’histoire d’amour entre María del Refugio et Fernández Gómez remonte à l’époque où ils n’étaient que des enfants.

On dit qu’elle était l’amie d’un ami de Vicente et c’est ainsi qu’ils ont eu une enfance ensemble un peu, plus tard, quand ils étaient jeunes, l’amour les atteindrait, mais la célébrité essaierait de les séparer avec la distance.

Il est dit que Vicente Fernández Il a dit à Doña Cuquita que sa carrière l’empêcherait beaucoup d’entrer et qu’il ne voulait pas qu’il perde son temps, alors c’était mieux s’il commençait à sortir avec quelqu’un d’autre. Ce à quoi le chanteur mexicain ne s’attendait pas, c’est qu’il n’était vraiment pas disposé à la perdre.

Après son retour du travail, le chanteur rencontrerait un autre homme chez María del Refugio et il avait déjà une relation avec elle, quelque chose qu’El Charro de Huentitán n’aimait pas du tout. Comme le macho qu’il a toujours été, l’acteur a également confié à l’amour de sa vie qu’il lui avait donné dix minutes pour en finir avec l’homme et que le 27 décembre ils se marieraient et c’est ainsi que cela s’est passé.