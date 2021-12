Vicente Fernández s’aggrave, son fils assure qu’il le voit très fatigué

Vicente Fernández s’aggrave, son fils assure qu’il est très fatigué | .

Après plusieurs jours de retour dans le hôpitalApparemment, la santé de Vicente Fernández se détériore, sachant depuis quelques heures s’assurer qu’un de ses poumons est défaillant.

Mais ce n’est pas tout à toi fils Il a décidé de parler, il a assuré qu’il est très fatigué et qu’il vit des moments difficiles, quelques heures inquiétantes qui passent et il ne semble tout simplement pas y avoir d’amélioration.

Cette nouvelle est arrivée plusieurs jours après « Le Charro de Huentitlán » retourné à l’hôpital, le tout à cause d’une inflammation des voies respiratoires inférieures, cela a été rapporté officiellement sur ses réseaux sociaux.

C’est le 6 décembre que l’excellent exposant de la musique ranchera Elle a passé quatre mois à être admise à l’hôpital Country 2000 à Guadalajara, après avoir subi une chute dans sa chambre située à Rancho los Tres Potrillos, lui endommageant le cou.

C’est aujourd’hui que son enfant moins, Gérard Fernandez, a évoqué son arrivée à l’hôpital avec la presse et a avoué qu’il voit déjà son père très fatigué, avec un visage inquiet qu’il n’a pas pu cacher aux caméras.

Son père continue la trachéotomie et a demandé à ses fans de prier pour lui en cette période de besoin.



Selon les rapports médicaux publiés le 30 novembre, il indiquait que Vicente Fernández avait une inflammation des 10 voies respiratoires inférieures, il a donc à nouveau eu besoin d’une assistance respiratoire, d’un ajustement de sa médication et également d’un transfert en soins intensifs pour le maintenir avec une meilleure vigilance contre n’importe quel evenement.

Cette complication de santé a obligé les médecins à prendre des mesures préventives élevées et un examen plus approfondi du patient, ils ont dû s’étendre au tractus gastro-intestinal et jusqu’à présent, ils n’ont trouvé aucun trouble préoccupant dans ce domaine.

Il avait également été précisé que son cœur était stable jusqu’à ce moment-là qu’il poursuivait sa rééducation physique et nutritionnelle, des aspects très importants pour qu’il puisse aller beaucoup mieux et récupérer.