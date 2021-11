Vicente Fernández sans espoir ? Ne rentrera pas à la maison à Noël

Vicente Fernández « ne serait pas à la maison pour Noël » | Instagram

Vicente Fernández ne passerait pas la saison de Noël à la maison comme prévu, selon le fils aîné de « Charro de Huentitan« Vicente Jr., ton père ne serait pas démobilisé pour les fêtes de fin d’année.

Les « chanteur« Vicente Fernández se remet très lentement, donc même s’il était initialement connu qu’il serait éventuellement transféré à son domicile, Vicente Jr. a démenti ces versions.

Vicente Fernández Il a rejeté l’idée que son père pourrait quitter l’hôpital dans les prochaines semaines.

Les dates et les heures sont fixées par Dieu, fixées par les médecins, et les progrès qu’ils font, a expliqué le fils de l’interprète mexicain dans une interview pour Televisa Espectáculos.

Vicente Fernández Pourquoi ne serait-il pas à la maison pour Noël ? Photo : Capture Instagram

L’interprète de « Retour Retour« Il est resté près de quatre mois dans un hôpital de Guadalajara depuis la chute retentissante qu’il a présentée le vendredi 6 août dans son ranch »,Les trois poulains« .

Depuis lors, diverses communications ont été publiées sur Instagram dans lesquelles l’évolution de « Chente« Et si cela l’empêchera de quitter l’hôpital et d’être ramené à la maison.

C’est le frère aîné d’Alejandro Fernández qui a démenti les prétendues déclarations dans lesquelles il affirmait que « idole de la musique ranchera« Vous pourriez quitter le centre médical où vous vous trouvez et être finalement renvoyé chez vous.

Ce serait le communicateur Juan José Origel qui aborderait la question du départ présumé de Fernández Gómez il y a quelques semaines, pour ces dates.

Cependant, il faut dire que le fils également de María del Refugio Abarca Villaseñor était très enthousiasmé par la santé de son père, de qui il a également remercié les prières et les expressions d’affection pour lui aussi « acteur de cinéma«

Très heureux, et il a réussi (le traitement), merci au public pour ses prières, pour ses messages sur les réseaux sociaux et pour toute la famille artistique et tous les médias, merci, merci, merci », a-t-il déclaré. .