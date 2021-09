“Vicente Fernández sera interprété par Jaime Camil dans la biosérie”

Apparemment, de nouveaux rapports sur la série Vicente Fernández indiqueraient que Jaime Camil serait chargé d’interpréter le “Charro de Huentitan“dans sa nouvelle biosérie, qui laisserait peut-être Alejandro Speitzer hors du projet ?

La série “Don Vicente Fernández” a suscité la polémique, notamment ces derniers jours après avoir révélé les noms des personnages qui lui donneront vie à l’écran, Jaime Camil ce serait l’un d’entre eux.

Une nouvelle chaîne de Youtube se chargerait de faire circuler de nouveaux indices sur le projet qui mènera la vie de “Chente“au petit écran, et qui intégrerait “le frère d’Issabela Camil” au dit projet.

Dès le début, la nouvelle a surpris tout le monde après l’annonce que l’éminent “acteur de télévision” pourrait constituer le casting de la production qui racontera une partie de la vie de Vicente Fernández.

Il a été dit que celui qui serait censé jouer dans Vicente Fernández serait Alejandro Speitzer, ils ont mentionné le moment où ils ont montré deux images des deux personnages pour tester les similitudes entre eux. Sont-ils semblables ou pas ? Ils se sont interrogés.

“L’acteur qui donnerait vie à Vicente Fernández serait Jaime Camil”, a confirmé le couple de journalistes du show business, Javier Ceriani et Elisa Beristain.

C’est lui qui a été choisi pour donner vie à notre “charro”, Vicente Fernández, a réitéré l’hôte.

Sans aucun doute, ce serait une agréable surprise pour les adeptes de Jaime Camil, dont ils se souviendront sûrement en tant qu’interprète”Le plus beau laid», le mélodrame sympathique qu’il a joué avec Angélica Vale inspiré du tube colombien « Betty La Fea ».

Comme précédemment, cela aurait été anticipé, plusieurs noms célèbres ont circulé ces derniers jours, ce serait à travers l’émission de “Ventaneando”, où ils révéleraient que Carlos Rivera, était l’un des candidats possibles pour donner vie à l’artiste de 81 ans.

Cependant, apparemment, ils l’ont mentionné, ce serait impossible pour lui car son emploi du temps était totalement chargé et l’interprète de “Otra Vidas” était également totalement concentré sur la musique et non sur le jeu d’acteur, ont convenu Pedrito Sola et Rosario Murrieta, qui collaborent le soir.

Entre autres détails qui sont cuisinés autour de la nouvelle production, ils ont avancé, “ils recrutent des personnes d’âges divers parmi les bébés, les petits enfants, les jeunes et les adultes”, a déclaré le présentateur.

Par le biais de la chaîne de divertissement populaire, le duo de présentateurs bien connu a déclaré avoir déjà commencé les préparatifs et “demander des acteurs supplémentaires”, a déclaré Elisa Beristain elle-même, via la chaîne “Gossip No Like”.

De la même manière, a-t-il rappelé, la série des « initiateurs de Huentitan, El Alto, Jalisco“Vicente Fernández Gómez, n’abordera pas les détails controversés de la vie de “l’idole de la musique ranchera” ou d’autres couples, ni les” infidélités “de l’interprète de”Retour Retour“, a laissé entendre le chauffeur.

Ce sera uniquement et exclusivement l’amour entre le “patriarche de Los Fernández” et sa femme, María del Refugio Abarca Villaseñor (“Doña Cuquita“), assurent-ils, ce qui a conduit à interroger les animateurs si cela suscitera suffisamment d’intérêt de la part des téléspectateurs.