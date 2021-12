Vicente Fernández serait le dernier à survivre

Aujourd’hui a été assez compliqué pour des millions de personnes et c’est que nous avons perdu l’une des meilleures actrices mexicaines et avec un grand cœur, et à part cela la triste nouvelle a été publiée que malheureusement le chanteuse Vicente Fernández n’aurait aucune amélioration.

Il y a quelques heures, la rumeur a commencé à se répandre selon laquelle le chanteur était parti. Cependant, son fils, Vicente Fernández Jr., a heureusement démenti les spéculations sur le départ de son père, mais partage que son l’état est critique et demander des prières.

C’est vrai, le icône Du Mexique, l’une des voix les plus privilégiées que cette terre a données, Don Vicente Fernández risque sérieusement de partir, comme l’a avoué son fils, Vicente Fernández Jr..

Cela peut vous intéresser: « Vicente Fernández toujours vivant, mais critique », Vicente Fernández Jr.

Bien que l’attention de cette journée se concentre sur le dernier au revoir à la défunte actrice et femme d’affaires Carmen Salinas, la réalité est que l’état de santé de Vicente Fernández suscite également beaucoup d’attentes, car les médecins indiquent qu’il est extrêmement sérieux .

Et c’est que le plus vieux de Los Tres Potrillos a été capturé par les médias à l’extérieur de l’hôpital où son père Vicente Fernández Gómez a passé ses derniers mois à se battre pour sa vie.

C’est ainsi que le fils d’El Charro de Huentitán s’est adressé aux caméras pour demander des prières pour son père, car c’est un moment extrêmement compliqué.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez, Alejandro Fernández a fait de même la nuit lors de son concert à l’Auditorium national, où il a annoncé que son père était dans un état grave et a demandé à son public des applaudissements et des prières pour le grand Vicente Fernández.

Il convient de noter que le 1er décembre, il a commencé à spéculer que le cher Vicente Fernández avait rechuté en raison d’une pneumonie, ce qui l’a obligé à requérir une assistance respiratoire et a été de nouveau admis en soins intensifs.

Et puis quelques heures plus tard, la famille l’a confirmé à travers une déclaration sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, de nombreuses célébrités sont extrêmement préoccupées par leur santé, car elles assurent qu’elles ont déjà donné ce qu’elles devraient donner.

Maintenant, il se retrouve à se battre pour quelque chose qui n’a malheureusement pas de retour en arrière, puisque les médecins ont fait ce qu’ils pouvaient.