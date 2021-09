On a beaucoup parlé de Vicente Fernández face à la maladie de Guillain barre, mais peu de choses ont été dites sur les complications que cette affection peut avoir sur sa santé et même conduire au départ de l’idole du Mexique.

Bien que peu de choses aient été détaillées ces dernières semaines sur l’état de santé actuel des Le Charro de Huentitan, ce que les adeptes de Vicente Fernandez Gomez est que Guillain-Barré pourrait arrêter ses poumons ou son cœur.

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie rare dans laquelle le système immunitaire du corps va à l’encontre des nerfs. Les premiers symptômes sont généralement une faiblesse et des picotements dans les extrémités, explique la Mayo Clinic.

Vicente Fernández, ses poumons ou son cœur pourraient être arrêtés. Photo : AP

D’après ce que la science indique, très probablement, le chanteur mexicain bien-aimé aurait déjà reçu un diagnostic de cette maladie il y a longtemps après avoir été admis à la clinique dans laquelle il se trouve actuellement.

La littérature indique que la faiblesse et la paralysie causées par Guillian-Barré pourraient passer dans les poumons de la personne qui en souffre, une situation qui mettrait la vie du patient en danger. Vicente Fernández.

Il souligne également que l’instabilité de la pression artérielle et l’arythmie cardiaque font partie des effets secondaires de cette affection, situations qui pourraient conduire à l’arrêt de cet organe vital.

Mais ces complications ne sont qu’une partie de tout ce que Don Vicente Fernández pourrait présenter, tels que: caillots, problèmes urinaires ou intestinaux, douleurs, engourdissements et autres.

Jusqu’à présent, la famille de l’interprète d’énormes succès comme El Rey se limite à fournir au public de temps à autre un rapport sur l’état de santé du chanteur, ceci au milieu de rumeurs selon lesquelles il pourrait partir à tout moment.

