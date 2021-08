. Vicente Fernández souffre du syndrome de Guillain-Barré.

Les proches de Vicente Fernández ont récemment annoncé que le chanteur mexicain souffrait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie diagnostiquée après avoir été admis dans un centre de santé au Mexique après avoir subi une grave chute au domicile familial.

Dans une interview exclusive avec l’émission de divertissement d’Univision Despierta América, Vicente Fernández Jr. a confirmé que son célèbre père souffre du syndrome de Guillain-Barré à un stade précoce : « Heureusement, il a été détecté très tôt. Il a déjà un traitement et ce sera un traitement, comme l’ont dit les médecins, avec une réponse lente ».

Fernández Jr. a souligné que le syndrome neurologique diagnostiqué par «l’Idole du Mexique» n’est pas lié à la récente intervention chirurgicale qu’il a subie à la suite d’un grave traumatisme qu’il a subi dans la colonne cervicale.

Selon les informations consultées par le site Infobae, Vicente Fernández a déjà subi deux traitements médicaux pour empêcher le syndrome de Guillain-Barré d’atteindre un stade plus critique.

Vicente Fernández Jr. a révélé dans une interview à l’émission de divertissement mexicaine « De Primera Mano » que son père avait reçu un traitement sanguin et une thérapie par immunoglobulines qui ont permis des progrès immédiats pour empêcher le syndrome de continuer à progresser.

Qu’est-ce que le syndrome de Guillain-Barré ?

Le site Web de MedlinePlus note que le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est un problème de santé grave qui survient lorsque le système de défense de l’organisme (système immunitaire) attaque par erreur une partie du système nerveux périphérique. Cela conduit à une inflammation des nerfs provoquant une faiblesse musculaire ou une paralysie et d’autres symptômes.

Selon les informations examinées par les Centers for Disease Control and Prevention, les experts de la santé ne connaissent pas la cause exacte du syndrome de Guillain-Barré et on pense qu’il s’agit d’un syndrome neurologique qui survient principalement chez les personnes âgées. .

Quel est l’état de santé de Vicente Fernández aujourd’hui ?

Vicente Fernández a été transféré début août dans un centre de santé de l’État de Jalisco au Mexique après avoir subi une grave chute qui a causé un traumatisme à sa colonne cervicale.

A cette époque, l’état de santé de l’interprète mexicain était très préoccupant après l’annonce qu’il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence et qu’il était connecté à un système d’assistance ventilatoire dans une unité de soins intensifs.

Dans une récente interview accordée à l’agence de presse ., Alejandro Fernández Jr. (le petit-fils du chanteur) a annoncé que son grand-père était hors de danger après la chute spectaculaire qu’il a subie.

« Il s’améliore, évidemment une opération du col de l’utérus c’est délicat mais ça se passe très bien. Ils lui ont déjà retiré l’oxygène, il bouge déjà toute sa tête, l’autre jour, il a déjà bougé d’un pied et il récupère petit à petit », a déclaré Fernandez dans l’interview avec la publication espagnole.

