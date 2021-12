Vicente Fernández, star de son cinéma – El Sol de México

En plus de chanter sur l’amour et les cœurs brisés, Vicente Fernández a raconté les émotions de sa musique à travers le cinéma. Le chanteur n’a jamais été nominé pour un prix du cinéma et il semble que ce n’était pas son intention non plus.

Mais au cours des 20 années qu’il s’est consacrées au métier d’acteur, il a joué dans une trentaine de films, dont 16 dans les années 1980. Au moins 18 de ses projets ont été réalisés par Rafael Villaseñor Kuri.

Chente a partagé l’écran avec les plus grands. De Sara García, Adalberto Martínez Resortes, Fernando Soto Mantequilla et Pedro Weber Chatanuga à Blanca Guerra, Lucía Méndez et son fils Alejandro Fernández. Dans presque tous ses films, il incarne le macho mexicain qui caractérise son image tant au cinéma qu’en musique.

Il a présenté sa musique à beaucoup d’entre eux, filant les titres de chansons telles que Por tu maldito amor, La ley del monte, El hijo del pueblo et My dear old man, un projet qu’il a tourné en 1991 avec El Potrillo et avec lequel il a mis fin à sa carrière d’acteur.

Tacos al Carbon (1972)

Son premier film. Il a été réalisé par Alejandro Galindo (Une famille de plusieurs) et a travaillé avec des stars telles qu’Ana Martín, Springes et Mantequilla.

Chez les religieuses le diable marche (1973)

Mêlant comédie et musique, il incarne El Diablo, un homme qui tombe amoureux d’une fille qui veut devenir nonne. Angélica María et Sara García se produisent.

Votre chemin et le mien (1973)

Dans cette cassette, il interprète la chanson qui donne son nom au film et qui faisait partie de l’album Word of King sorti en 1967.

Un et demi contre le monde (1973)

Cette bande a été composée par Sergio Guerrero, qui avait déjà travaillé sur plusieurs films Capulina et India María. Ici, il a partagé les crédits avec Ofelia Medina.

Jalisco ne perd jamais (1974)

C’était l’un des films où il mélangeait le mieux musique et jeu d’acteur ; Il a interprété quelques chansons avec Lucha Villa. Susana Dosamantes était sa co-vedette.

Le fils du peuple (1974)

Encore une fois, il répète les crédits avec Sara García. Cette fois, il double avec Lucía Méndez et interprète la chanson qui donne le titre à la bande.

Le maçon (1975)

Ici, il forme un couple avec Manoella Torres, dont le personnage est une chanteuse accidentée et dont un maçon joué par Chente tombe amoureux.

La loi de la montagne (1976)

Peut-être le film le plus célèbre de sa filmographie, où il fait un homme qui part à la révolution et quand il revient à la recherche de son amour il découvre que tout a changé. Ici, il chante également la chanson qui lui donne son nom.

Juan Armenta, le rapatrié (1976)

Dans ce film, Chente incarne deux personnages, dont l’un avec beaucoup d’argent. Les deux font face à un gang, mais leur relation est brisée par une femme.

Les Arracadas (1978)

C’était le premier film où son plus jeune fils, Alejandro Fernández, avait un rôle régulier. Il a joué la version pour enfants de Mariano Landeros, le personnage de Vicente.

Méfait mexicain (1978)

L’une des comédies les plus réussies du cinéma national. Il y avait trois parties et il a joué dans deux. En cela, il partage un écran avec Héctor Suárez, Springs et Jaqueline Andere.

Le Coyote et la Bronca (1980)

C’était le premier film réalisé par Rafael Kuri et dans lequel il a joué avec Blanca Guerra. Il interprète en cela son succès Los mandados.

Méfait mexicain deuxième partie (1980)

Dans cette suite, il retrouve Héctor Suárez, en plus d’agir aux côtés de Lalo El Mimo.

Comme le Mexique il n’y a pas deux (1981)

Vicente incarne un paysan qui devient une star de la musique après avoir remporté un concours lors d’une foire locale. Sa vie tombe dans le chaos à son arrivée aux États-Unis et il fait face aux tentations du succès.

Juan Charrasqueado et Gabino Barreda, leur histoire vraie (1982)

Le film est basé sur les deux corridos dédiés à ces figures révolutionnaires, dont les thèmes musicaux étaient célèbres par Jorge Negrete et Antonio Aguilar.

Le scélérat (1983)

Donner vie à Alberto, un chanteur de palenque qui aime boire et jouer, ce fut l’un de ses films les plus réussis. Il y a eu une suite trois ans plus tard.

Tuer ou Mourir (1984)

Le scénario de ce film a été écrit par Fernando Galiana, deux fois nominé pour l’Ariel et qui a écrit d’autres films comme Santo en el museo de cera.

Scélérat… mais honoré (1986)

Suite du film dans lequel il a joué trois ans plus tôt avec Blanca Guerra et qui suit Alberto en père qui s’oppose à la relation de sa fille.

Le diable, le saint et le fou (1987)

Dans cette histoire, Vicente n’incarne pas un, mais trois personnages différents, trois frères confrontés à l’héritage de leur père. Co-stars de Sasha Monténégro.

Le mâle (1987)

Bande avec laquelle il a consacré son image de mâle mexicain à l’écran, où un costume de charro et un cheval l’emmènent dans des aventures qui impliquent le vol et le chagrin.

Le voleur (1989)

Dans ce film, il a fait un duo romantique avec Maribel Guardia, en plus de partager l’écran avec Mario Almada. Il interprète ici le thème qui donne son nom à la bande et qui faisait partie de l’album Mujeres divinas.

Par ton foutu amour (1990)

L’un de ses films les plus connus grâce au succès de la chanson et qui a donné son nom à la bande. L’album où il est inclus était numéro un dans les charts régionaux mexicains sur Billboard.

Mon cher vieux (1991)

Son dernier projet d’acteur et la première fois qu’il joue avec Alejandro Fernández comme personnage principal. Il joue un chanteur qui après des années rencontre son fils.