Vicente Fernández, stars de VLA dans un affrontement avec Televisa

VLA en conflit avec Televisa en hommage à Vicente Fernández | Réforme

Certainement derrière les « scènes » des funérailles des bien-aimés Vicente Fernández et Carmelita Salinas, les protagonistes ont été les deux chaînes de télévision les plus puissantes du Mexique Televisa et TV Azteca et plus précisément Venga la Alegría.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, encore une fois des journalistes de Viens la joie Ils ont même provoqué des émeutes lors des funérailles de Vicente Fernandez Gomez et cela serait évident dans l’émission en direct que Mara Patricia Castañeda faisait avec Joaquín López Dóriga pour Televisa.

Le journaliste a partagé sur sa chaîne YouTube que l’ex-femme de Vicente Fernández Jr. diffusait l’hommage au célèbre Vicente Fernández depuis l’intérieur de l’arène VFG lorsque Flor Rubio et Ricardo Cásares, tous deux responsables de la zone de divertissement Venga la, sont entrés. Joie.

Cela peut vous intéresser : Vicente Fernández a-t-il prédit son départ avec sa tournée Adiós ?

Ce qui a clairement montré à quel point les deux chaînes de télévision sont mauvaises, c’est qu’en observant que lesdits personnages sont arrivés, Mara Patricia Castañeda a dit à l’antenne qu’ils déménageraient car ce ne serait pas qu’elle reçoive une gifle.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Dael Quiroz lui-même a partagé une confrontation entre un membre du programme Hoy et un de Venga loa Alegría lors des funérailles de Carmen Salinas Lozano.

VLA en clash avec Televisa en hommage à Vicente Fernández. Photo : AP.

Selon El Arguenderito, un journaliste du programme Hoy diffusait depuis l’un des couloirs du salon funéraire où l’actrice principale se trouvait pour différentes zones, alors lui et son caméraman s’étaient installés dans les lieux. Peu de temps après, tous deux avaient 20 minutes à manger, alors le journaliste a décidé d’en profiter pour regarder un peu l’actrice, puisqu’elle avait une énorme affection pour elle.

Ce sur quoi l’équipe de Televisa ne comptait pas, c’est que même en voyant que son équipe était là, Ricardo Cásares de Venga la Alegría et son caméraman se sont installés au même endroit car ils aimaient l’éclairage et autres ; néanmoins, une confrontation était inévitable.

Au retour du journaliste de Televisa, il a revendiqué la situation de Cásares, qui, selon eux, répondrait dans le style « celui qui est allé à la ville », au milieu de cris et de manque de respect, selon Dael, María Eugenia Plascencia Salinas elle-même, L’actrice fille devait venir leur demander du respect.

Face à la situation, le reporter Hoy a pris son équipement et s’est retiré par respect pour l’actrice principale ; Cependant, une fois de plus, ils ont exposé le mauvais comportement de Flor Rubio et de son équipe dans la couverture, ce qui était encore une fois évident lors des funérailles de Vicente Fernández.