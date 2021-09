Vicente Fernández sur Netflix, Jaime Camil l’interprétera

in

A travers une déclaration et plusieurs photos, l’acteur mexicain Jaime Camil partagé à ses abonnés sur Instagram, qu’il aura l’opportunité de jouer Vicente Fernández à l’écran grâce à Netflix.

C’est sans aucun doute l’une des nouvelles les plus émouvantes que le frère d’Issabela Camil, ancien partenaire de Luis Miguel, ait partagée dans sa jeunesse, puisqu’il aura l’honneur, comme il l’a lui-même mentionné, de jouer l’une des icônes du Mexique. .

Ce projet a commencé à être préparé en 2019, il est dit que la série comptera 36 chapitres, les lieux seront évidemment au Mexique et aux États-Unis, où le chanteur a vécu et travaillé.

Vicente Fernández Également connu sous le nom de Chente y el Charro de Huentitán, il est sans aucun doute l’un des piliers de la musique régionale mexicaine et on peut désormais voir un peu de sa vie sur la plateforme Netflix.

A partir du moment où Jaime Camil a partagé une photographie sur son compte Instagram officiel dans laquelle il apparaît caractérisé comme l’interprète de “Pour ton amour damné”, les réseaux sociaux ont immédiatement commencé à faire de cette photographie une tendance.

C’est une image en couleur avec deux photos, au-dessus nous voyons Vicente avec son costume charro et son chapeau caractéristiques posant comme il le faisait avant les caméras regardant vers l’horizon et montrant sa masculinité complète avec un seul regard.

En dessous de cette photo, nous trouvons Jaime Camil qui porte une tenue similaire à celle du charro Huentitán, avec son sourcil broussailleux et sa moustache caractéristique.

Bien qu’il n’ait pas écrit de description, il a immédiatement commencé à obtenir une réaction de ses plus de 3,7 millions de followers.

Il y a trois heures, il a partagé cette publication, suivie de deux autres, dans la seconde, nous voyons une déclaration dans laquelle il a mentionné que c’était un grand honneur pour lui de pouvoir jouer Don Vicente, ajoutant que c’était aussi un défi pour lui.

Cela est dû au fait qu’il n’est pas n’importe quelle personnalité mais l’un des plus grands représentants de la musique et du cinéma mexicains, malgré le fait qu’il n’a participé qu’à 34 films au total, en termes de feuilletons, il n’a participé qu’à un seul d’entre eux avec une apparence spéciale et interprété 4 thèmes telenovela.

La dynastie Fernández n’est pas seulement connue au Mexique mais dans le monde entier, notamment sous le nom de Vicente Fernández, qui d’ailleurs depuis plus d’un mois qui inquiète non seulement sa famille mais aussi ses fans pour sa santé, est actuellement un peu délicat.

Jaime Camil a également partagé dans sa déclaration que le simple fait d’en savoir un peu plus sur l’histoire de ce célèbre chanteur de la région mexicaine a été un honneur.

Ceci principalement parce qu’il a reçu le soutien de la famille pour avoir une meilleure caractérisation, ainsi que d’autres experts et même de Netflix.

On dit que ce sera une série qui se déroulera où une partie de la vie et de l’œuvre de Chente sera racontée ; Un autre des acteurs qui figurait sur la liste pour le jouer était l’acteur Alejandro Speitzer, mais c’est Jaime Camil qui a fini par remporter le rôle.

“Un personnage unique et mythique”, a mentionné Camil dans sa publication, à partir de ses mots exposés, il est facile de savoir qu’il était assez nerveux au moment de les écrire, mais c’était plus son émotion en le faisant.

Actuellement Camil a 48 ans, son nom complet est Jaime Federico Said Camil de Saldaña da Gama, mais il n’est connu que sous le nom de Jaime Camil, il a participé à 23 films, 17 feuilletons, 9 séries et 8 pièces de théâtre.

Avec les bons conseils, il ne fait aucun doute que l’acteur fera une excellente interprétation de Vicente Fernández, il espère lui-même que ses fans seront satisfaits de sa performance.