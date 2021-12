« Vicente Fernández toujours en vie, mais critique », Vicente Fernández Jr.

« Vicente Fernández toujours vivant, mais critique », Vicente Fernández Jr. | Réforme

L’icône du Mexique, l’une des voix les plus privilégiées que cette terre a données, Don Vicente Fernández risque sérieusement de partir, comme l’a avoué son fils, Vicente Fernández Jr, son fils aîné, qui est sorti pour partager ce contraire à ce que rumeur, son père est toujours en vie.

L’aîné de Los Tres Potrillos a été surpris par les médias à l’extérieur de l’hôpital où son père Vicente Fernandez Gomez il a passé ses derniers mois à se battre pour sa vie.

Visiblement affecté par le moment où ils vivent en famille et dans la peur de perdre son père, le grand chanteur mexicain, à tout moment, Vicente Fernández Jr. a partagé aux médias que ce qu’ils disent est faux, que son père vit toujours, mais son état est critique, très délicat.

Cela peut vous intéresser: Vicente Fernández: Son neurochirurgien a révélé qu’il était très sérieux

Le fils d’El Charro de Huentitán est allé devant les caméras pour demander des prières pour son père car c’est un moment vraiment difficile ; Rappelons-nous qu’Alejandro Fernández a fait de même le soir lors de son concert à l’Auditorium national, où il a avoué que son père était gravement malade et a demandé à son auditoire des applaudissements et des prières pour le grand Vicente Fernández.

On spéculait que mon père n’est plus avec nous, il est délicat, leur a-t-on dit, nous demandons beaucoup de prières et c’est un moment critique. Mais ce qu’ils spéculent est un mensonge, merci beaucoup à tous.

« Vicente Fernández toujours vivant, mais critique », Vicente Fernández Jr. Photo : Reforma.

Le 1er décembre, des spéculations ont commencé selon lesquelles le cher Vicente Fernández avait rechuté à cause d’une pneumonie, ce qui l’a obligé à requérir une assistance respiratoire et a été de nouveau admis en soins intensifs. Quelques heures plus tard, la famille l’a confirmé via une déclaration sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, les spéculations ont recommencé à dire que la santé du protagoniste bien-aimé d’El Arracadas était encore plus compliquée et que l’un de ses poumons présenterait des défaillances.

Ce vendredi, alors que le monde du spectacle pleure le départ de Carmen Salinas, les rumeurs selon lesquelles Vicente Fernández Il est encore pire et les paroles d’El Potrillo dans son concert pourraient le confirmer, ainsi que maintenant celles de Vicente Fernández Jr.

Divers médias se sont rassemblés à la périphérie de l’hôpital où se trouve El Charro de Huentitán, attendant des nouvelles et il a été rapporté que Doña Cuquita, les fils et petits-fils de Vicente Fernández Gómez ont été vus en train de se réunir à l’hôpital ; Ils assurent que pour lui dire au revoir et qu’ils lui auraient donné une messe.