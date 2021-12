Vicente Fernández, un de ses poumons aurait failli, disent-ils | .

Il y a quelques jours, la malheureuse nouvelle est arrivée que le cher Charro de Huentitan, Don Vicente Fernández aurait fait une rechute et aurait été réadmis aux soins intensifs, d’où il était parti il ​​y a un mois. Cependant, la mauvaise nouvelle redevient une rumeur, car ils assurent que le chanteur mexicain bien-aimé serait plus sérieux, car l’un de ses poumons présenterait des défaillances.

C’est ce jeudi 9 décembre, 8 jours après sa réadmission en soins intensifs que le programme Venga la Alegría a partagé qu’il y a une rumeur d’une rechute de plus de Vicente Fernandez Gomez, ce qui mettrait encore plus en péril son état de santé déjà fragile.

Le malheur est que face à de telles questions dans un rapprochement avec El Potrillo, Alejandro Fernández, le chanteur du régional mexicain n’a pas démenti lesdites rumeurs, comme le ferait généralement la famille si elles étaient fausses.

Face à la réaction du mineur de Los Potrillos de Vicente Fernández, Ricardo Cásares, l’un des chauffeurs de Venga la Alegría, a partagé son incertitude en voyant qu’Alejandro ne niait pas que l’état de santé de son père s’était aggravé.

Je crains qu’Alejandro Fernández n’ait pas démenti cette rumeur, cette transcendance, selon laquelle il ne passe pas un bon moment. On sait qu’il est retourné en réanimation, on sait qu’il y a une situation pulmonaire qui ne cède finalement pas. Apparemment, cela aggrave tout.

Vicente Fernández, l’un de ses poumons aurait failli, disent-ils. Photo : ..

L’expert en divertissement a indiqué qu’Alejandro Fernández a indiqué qu’il n’avait rien à dire aux journalistes, ceci au milieu des rumeurs selon lesquelles Vicente Fernández cela aurait été pire et plus délicat, alors que la chose normale serait de dire que rien de ce qui est dit n’est vrai et que les rumeurs sont ignorées.

Alejandro dit : « Je n’ai rien à te dire », alors que la famille avait toujours nié le transcendé. C’est pourquoi je suis surpris (…) qu’il ait gardé une partie et quand on a dit quelque chose sur la santé de sa famille qui n’est pas vrai, la première chose qui est dite c’est ‘ce n’est pas vrai, c’est un non-sens, c’est ce sont des mensonges », a ajouté Cásares. .

Flor Rubio a de nouveau souligné les informations qui circulent selon lesquelles la santé d’El Charro de Huentitán s’est détériorée, indiquant que jusqu’à présent, il n’y a aucune déclaration officielle qui corrobore ou nie complètement ces informations.

Rappelons que le 1er décembre, ce n’est que de nombreuses heures après les rumeurs d’une rechute due à une pneumonie et son retour aux soins intensifs que la famille a officiellement partagé ce qui se passait sur son compte Instagram officiel.