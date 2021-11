Vicente Fernández va quitter l’hôpital : « Nous sommes très heureux »

Vicente Fernández quittera-t-il l’hôpital ? Ceci est votre état | Instagram

Vicente Fernández, semble montrer une grande leçon de vie, ceci après son rétablissement a donné beaucoup d’espoir et très bientôt il quitterait l’hôpital : « Nous sommes très heureux » révèlent-ils dans une interview.

Les « chanteur mexicain« Vicente Fernández est à l’hôpital depuis près de trois mois, période pendant laquelle sa » santé délicate » l’a maintenu sous les projecteurs des médias et des abonnés.

Les époux de « Cuquita », María del Refugio Abarca Villaseñor, Vicente FernándezLa soi-disant « idole de la musique ranchera » allait bientôt quitter l’hôpital, anticipant l’un de ses héritiers.

Espérons que tout se passe comme ça et oui (il va quitter l’hôpital), nous pensons que ce sera bientôt … il a quitté les soins intensifs, continue tous les traitements et toute la famille est très heureuse, a déclaré le membre du Fernández Dynastie.

Vicente Fernández Jr., fils aîné du natif de Huentitan, El Alto, Jalisco a révélé l’heureuse nouvelle lors d’une récente rencontre avec les médias.

Vicente Fernández quittera-t-il l’hôpital ? C’est votre état. Photo : Capture Twitter

Le frère aîné de « Le poulain« , qui assistait à un événement en compagnie de sa petite amie Mariana González, a été approché par les caméras où, entre autres, il a été interrogé sur la santé du » charro mexicain « .

Les producteur discographique Qui, jusqu’à il y a quelques jours, aurait quitté la zone de « thérapie intensive » dans laquelle il se trouvait depuis son intervention chirurgicale après avoir joué dans une chute retentissante le 6 août dans sa résidence située dans la ville de Guadalajara, semble s’améliorer favorablement.

Malgré toutes les limitations et les espoirs réduits pour Vicente Fernández, l’artiste de 81 ans, a montré des signes de force et un grand amour pour la vie, donc les prévisions récentes suggèrent qu’il pourrait très bientôt retourner dans son ranch « Les trois poulains« .

« Chentillo » comme s’appelle aussi Vicente Jr., et on lui demanderait s’ils ont déjà une date estimée à laquelle l’interprète de Volver, Volver, pourrait quitter l’hôpital de Guadalajara : « Pays 2000 » dans lequel « Chente » a resté au cours des derniers mois.

Le petit ami de Mariana González a déclaré que jusqu’à présent, il n’y aurait pas de date exacte pour l’acteur de cinéma mexicain, car seuls les médecins seront en mesure de décider du bon moment, a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, des nouvelles récentes sur le soi-disant « fils du peuple« , acteur de films tels que » The Bricklayer « , « Les Arracadas« etc., ils espèrent encore, ceci, après les différentes versions qui vont circuler à propos d’une supposée » mu3rt3 c3r3bral » et qu’elle serait transférée dans son ranch pour se reposer.