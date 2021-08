Vicente Fernández va-t-il s’en remettre ? Un médecin américain révèle | Instagram

Au milieu de l’état de santé apparemment délicat de Vicente Fernández, hospitalisé depuis le 6 août dernier, un médecin américain a émis son diagnostic sur l’état de santé du “Charro de Huentitan« Va-t-il se rétablir ?

Vicente Fernández, a été admis au cours de la première semaine d’août et depuis lors, il n’y a pas eu de détails complètement clairs sur sa santé au milieu de diverses rumeurs,

C’était la famille du chanteur, Vicente Fernández, qui a autorisé la diffusion des rapports médicaux, afin d’informer tout le monde et ainsi éviter les attroupements avec la presse, ce qui a été inévitable, au milieu de tant de versions.

Ils étaient les docteurs de “Don Chente” qui a récemment publié l’un des rapports les plus récents sur son état de santé, le lundi 23 août dernier, date à laquelle ils ont assuré lors d’une conférence à l’extérieur de l’hôpital du comté 2000.

Comme prévu, le patriarche de la famille Fernández connaîtra une évolution “très lente”, sur la base d’un deuxième avis médical, a révélé le groupe de spécialistes en charge de la santé de l’artiste de 81 ans.

Je vais faire référence à un concept médical appelé deuxième avis, c’est une pratique médicale qui sert à connaître un autre avis différent de celui des médecins traitants, afin de donner une plus grande sécurité dans la prise en charge du patient, et une plus grande sécurité aux les familiers. Le Dr Ever Fernández a expliqué.