Vicente Iborra prolonge son contrat avec Villarreal jusqu’en juin 2024

07/07/2021 à 12:26 CEST

Villarreal a annoncé mercredi l’accord de renouvellement et de prolongation du contrat avec Vicente Iborra jusqu’au 30 juin 2024, ce qui signifie augmenter la relation qui s’était précédemment conclue en 2023 d’une autre saison.

Une grave blessure au genou le 12 décembre a empêché le footballeur valencien de rejouer lors de la saison 2020-21, mais Villarreal a tenu à reconnaître au joueur de 33 ans, l’importance qu’il a tant sur le terrain qu’en dehors de lui pour son équipe. .

Iborra Il est arrivé à Villarreal lors de la saison 2018-19 et depuis lors, il est devenu un footballeur essentiel pour l’équipe de Castellón et sa hiérarchie et sa capacité de leadership en ont fait l’un des quatre capitaines de l’équipe “groguet”.

Le footballeur de Moncada (Valence) a disputé un total de 80 matchs avec le maillot de Villarreal, un montant qui aurait pu être bien plus élevé s’il n’avait pas subi la blessure au genou lors de la 13e journée contre le Real Betis et dont on sait déjà. .