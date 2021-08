Vicente Luque dit qu’il est prêt pour un combat de 10 rounds à l’UFC avec Nate ou Nick Diaz

in

Le concurrent poids welter de l’UFC, Vicente Luque, est ouvert à combattre Nate ou Nick Diaz, et a proposé un “combat de 10 rounds à l’UFC” contre l’un ou l’autre homme.

Bien qu’il soit confortablement contrôlé pendant la plupart des 24 minutes et ayant été battu de manière décisive sur les tableaux de bord des juges, Le prix de Nate Díaz est resté tout aussi élevé après sa défaite contre Leon Edwards à l’UFC 263 grâce à une explosion de dernière minute.

Avertissement

Après avoir fait tituber les Anglais, Díaz était sur le point de faire un retour remarquable dans les dernières secondes. En fin de compte, ce n’était pas le cas, mais Diaz s’est certainement amusé et a déclaré qu’il était impatient de revenir en action dans 3-4 mois, mettant un retour possible en octobre ou en novembre sur la table.

Luque est actuellement n ° 6 des poids welters de l’UFC. Après avoir construit un séquence de trois victoires consécutives qui comprend des victoires sur Niko Price, Randy Brown et l’ancien champion des 170 livres Tyron Woodley, le Brésilien cherchera un rendez-vous avec Kamaru Usman dans un proche avenir.

Cependant, malgré son classement élevé, Luque veut toujours une confrontation avec Nate Díaz. Et maintenant, en parlant à Brett Okamoto d’ESPN MMA lors de la journée des médias de l’UFC 265, “The Silent Assassin” a expliqué pourquoi un match avec le natif de Stockton l’intrigue toujours autant.

«Il a eu cette dernière minute excitante qui Nate Díaz trouve toujours le moyen de menacer son adversaire, et c’est pourquoi je voulais tant ce combat. J’ai ce style. Je mettrai toujours mon coeur en jeu. Je vais toujours faire ce que je dois faire pour gagner, et Nate est pareil. Donc je pense que ce serait un grand combat.

Je suis toujours partant pour ce combat. Que ce soit Nate ou Nick. Quand ils veulent faire cinq tours, six tours, on peut faire 10 tours s’ils veulent. Nous pouvons avoir le premier combat de 10 rounds à l’UFC. Ce serait incroyable pour moi.

Alors que Nate attend son prochain adversaire, Nick Diaz est sur le point de revenir à l’action plus tard cette année pour la première fois en plus de six ans.. À l’UFC 266 le mois prochain, le Californien affrontera à nouveau son compatriote vétéran Robbie Lawler.

Publicité