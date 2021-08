Vicente Luque ouvert pour être le combattant de réserve du match revanche entre Kamaru Usman et Colby Covington à l’UFC 268

in

Le poids welter Vicente Luque s’est révélé ouvert pour être le combattant de réserve du match revanche entre Kamaru usman Oui Colby covington à l’UFC 268.

Luque, est actuellement l’un des combattants les plus explosifs de la division des 170 livres et est sur une séquence de quatre victoires consécutives, toutes gagnées avant la décision. Dans son dernier combat, il a soumis Michel Chiesa dans UFC 265 et je le laisse à l’intérieur du Top 5 de la division.

Avertissement

Après la victoire, il a demandé une chance pour la ceinture contre Kamaru Usman, mais le champion doit d’abord défendre sa ceinture dans le match revanche contre Covington.

Avec Luque En attendant le résultat et en voyant ce qui se passera dans le combat, le Brésilien d’origine chilienne est prêt à être le combattant de réserve en cas de perte importante au combat. C’est ce qu’il a dit dans une interview avec TMZ Sports.

«Je pense que ce serait quelque chose d’intéressant. Même si je ne suis pas une réserve, j’espère être prêt et éventuellement, s’il se passe quelque chose, être là et sauver la situation. Alors on verra” Expliqué Luque.

Dans les années récentes, UFC a programmé une série de combattants en renfort dans les combats principaux de à la carte, aussi bien que Rafael Dos Anjos était la réserve dans la trilogie entre Dustin Poirier Oui Conor McGregor dans UFC 264.

Maintenant, il faut voir si UFC Il aime cette possibilité, ou ils placeront un autre combattant de réserve comme Léon Edouard ou alors Nate Diaz.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité