Vicente Moreno : « Battre le Real Madrid est toujours difficile »

L’Espanyol de Vicente Moreno a réalisé une performance impressionnante en battant le Real Madrid 2 à 1 dimanche soir.

L’entraîneur-chef de l’Espanyol s’est adressé à la presse après le match pour discuter de ce que le match signifiait pour eux.

“Nous devons apprécier le fait que le rival devant nous amplifie tout ce qui se passe”, a déclaré Moreno. « La victoire a beaucoup de valeur, nous sommes tous excités de gagner contre Madrid mais, à partir de là, il reste encore trois points. C’est toujours difficile de compter sur eux, il faut continuer à en rajouter.“

Interrogé pour savoir si les trois points sont évalués différemment parce qu’ils étaient contre le Real Madrid, Moreno a déclaré: “Battre le Real Madrid est toujours difficile, je suis particulièrement heureux pour l’étape, les gens voulaient gagner et voir si nous continuons dans cette ligne . Si nous allons dans cette direction et que nous le voulons tellement ensemble, nous aurons plus d’options. »

Moreno a également parlé dans le presse du but de Karim Benzema et de la façon dont son équipe devait réagir.

“Quand ils marquent 2-1, vous savez que vous devrez souffrir dans la dernière partie et que tout peut arriver”, a expliqué Moreno. «Avec ce résultat de deux buts à l’extérieur, vous le prenez avec plus de tranquillité d’esprit. Si nous avions marqué le troisième et que nous aurions été plus calmes, non ce serait nous.“