Vicente Moreno écarte pratiquement Vidal et a des espoirs avec David López

21/09/2021

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a assuré avant l’entraînement de l’après-midi que l’équipe a commencé aujourd’hui à 19h00, avant le duel de demain contre Alavés, que Aleix Vidal vise à abandonner et David López pourrait revenir à l’appel.

“Je vois qu’il est difficile pour moi de m’entraîner et il n’est pas conseillé pour moi de jouer. Il veut aider mais je ne vois pas ça aussi facile pour lui de s’entraîner ou de jouer demain & rdquor;, a-t-il confié à propos de celui de Puigpelat, blessé à la jambe qui a reçu 15 points de suture. De même, concernant les autres victimes, il a indiqué que « David (López) ce serait le seul qui pourrait être ajouté dans le jeu mais pas entièrement garanti & rdquor ;.

Moreno a souligné que dans le match de demain, l’équipe ne pourra pas ralentir “même pas un peu” pendant les quatre-vingt-dix minutes. “Nous devons commencer, rester et finir fort”, a déclaré Moreno, qui a souligné l’importance du duel contre le fond après avoir ajouté trois points sur quinze possibles.

En tout cas, l’entraîneur de l’équipe bleu et blanc n’a pas tiré la sonnette d’alarme : « Cela ne fait que commencer. Nous sommes à la sixième journée etou sommes-nous dans une situation que nous ne pouvons pas retourner “.

Moreno a également insisté sur la grande confiance qu’il a dans son groupe : “Je vois le jour avec les joueurs et ils sont impliqués. Je vais avec eux jusqu’au bout du monde. Tout ce qui s’ajoute nous rendra plus calmes et nous pourrons affronter les prochains matchs avec plus d’optimisme. »

Concernant Alavés, l’entraîneur valencien a souligné le danger du rival, malgré l’occupation de la dernière place du classement. “Autant eux que nous n’avons pas eu la fortune que nous avons pu mériter”, a-t-il déclaré, évoquant ses quelques points. “C’est une équipe dangereuse, avec de bons joueurs et un entraîneur fantastique”, il ajouta.

Quant aux changements possibles dans le onze de départ de l’Espanyol en raison de la journée d’une semaine, l’entraîneur s’est concentré uniquement sur le présent. “Je ne sais pas contre qui nous jouons dans quatre jours, je sais qui est notre rival demain. Je ne comprends pas les rotations. On ne regarde pas le calendrier, on a besoin de gagner”, a-t-il tranché.