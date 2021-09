Vicente Saavedra, le nouveau petit ami de Clarissa Molina

. Vicente Saavedra est le nouveau petit ami de l’animatrice de télévision et reine de beauté Clarissa Molina.

Clarissa Molina se donne une nouvelle chance amoureuse de Vicente Saavedra, un célèbre producteur portoricain qui a travaillé avec de grandes légendes de la musique hispanophone.

L’histoire d’amour du couple a été confirmée par Clarissa elle-même lors d’une récente diffusion de l’émission Univision “El Gordo” y la Flaca.

« J’ai un petit ami, je sors avec un gentleman, un homme merveilleux, je suis vraiment super heureux. Son nom est Vicente Saavedra, il travaille dans l’industrie de la musique », a déclaré la star dominicaine dans l’émission de divertissement Univision.

Jouer

Clarissa confirme qu’elle a un petit ami et nous donne tous les détails de la bague qu’elle porte | Avec un grand sourire et plein de bonheur, la dominicaine a officiellement annoncé qu’elle a un nouveau petit ami, un homme d’affaires dans l’industrie de la musique qui, après l’avoir rencontré il y a trois ans, elle l’a revu en juin dernier en République dominicaine, lorsque Clarissa était la hôte de Premios Soberano . #ClarissaMolina #ElGordoyLaFlaca #GYF ABONNEZ-VOUS bit.ly/XLBK1r VISITEZ LE SITE OFFICIEL elgordoylaflaca.com… 2021-09-10T23: 59: 15Z

Ce que vous devez savoir sur Vicente Saavedra :

Saavedra était auparavant le manager du chanteur portoricain Ozuna, mais la relation de travail a pris fin en 2019.

Selon le site Web d’Univision, le nouveau petit ami de Clarissa Molina était chargé de lancer l’artiste qui est actuellement l’un des meilleurs représentants de l’industrie de la musique urbaine à la célébrité mondiale.

«Pour être honnête, cette situation de rupture de la relation d’affaires avec lui m’a personnellement beaucoup affecté. C’était une année où beaucoup de hauts et de bas se sont passés entre nous. Après tant de succès, c’était comment gérer la rupture, dans un métier si froid et encore plus quand on aime l’artiste. En tant que manager, c’était la plus grande crise à laquelle j’ai dû faire face », a déclaré Vicente Saavedra dans une interview au journal El Vocero, évoquant la rupture de sa relation de travail avec Ozuna.