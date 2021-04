Vice’s Dark Side Of The Ring Saison 3: Quelles histoires de lutteurs viennent ensuite?

Grizzly Smith

Même si vous ne savez rien de la carrière sur le ring de Grizzly Smith ou de son travail dans les coulisses de la lutte sudiste dans les années 70 et 80, il y a de fortes chances que vous ayez entendu le nom à cause de son fils, Jake. Le serpent »Roberts. À ses débuts en 1958, Grizzly Smith est devenu l’un des lutteurs les plus redoutables du cercle carré en raison de sa stature (un peu moins de sept pieds) et de son style de lutte percutant. Et au fil des ans, le natif du Texas a parcouru le monde et a travaillé pour des promotions notables, créant ainsi un héritage. Son travail sur le ring, cependant, a longtemps été éclipsé par les accusations portées par ceux de l’industrie, y compris son propre fils.

Jake Roberts a fait plusieurs déclarations au sujet de son père au fil des ans, y compris le documentaire de 1999 Beyond the Mat dans lequel l’icône de la lutte professionnelle évoque les allégations sexuelles présumées contre son père. Smith est décédé de la maladie d’Alzheimer en 2010 après avoir souffert de diverses conditions médicales pendant une grande partie de ses dernières années.