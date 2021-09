Vickery et Pasha s’imposent en seizièmes de finale de l’US Open

09/03/2021

Le à 08h00 CEST

les Américains Sachia vickery et Nathan Pacha gagné en une heure et vingt-quatre minutes pour 4-6, 7-5 et 13-11 aux joueurs américains Nicolas Monroe et Reese Brantmeier en seizièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les huitièmes de finale.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire perdante, de son côté, l’a également réalisé 3 fois. De plus, Vickery et Pasha ont réalisé 97% au premier service et 61% des points de service ont été effectués, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 95% et ils ont réalisé 60% des points de service. Enfin, en ce qui concerne les pénalités, les joueurs vainqueurs n’ont pas commis de double faute et les joueurs de la paire défaite n’ont pas commis de double faute.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation de Vickery et Pasha contre les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Fabrice Martin et Iaroslava Chvedova contre Michel Vénus et Hao Ching Chan.

Dans le tournoi New York (US Open) 32 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 1er et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.