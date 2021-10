Vicki Gunvalson accuse Ex d’infidélité

Vicki Gunvalson porte des accusations scandaleuses contre son ex-fiancé Steve Lodge. L’ancienne star de Real Housewives of Orange County a déclaré que Lodge avait été infidèle au cours de leur relation. Elle a fait ces déclarations dans un article sur les réseaux sociaux. « Il m’a utilisé, il m’a menti, il sort avec un homme de 36 ans et n’est pas ce qu’il prétend être », Gunvalson revendiqué, par Just Jared. « Aucun chrétien ne ferait ce qu’il a fait. »

Dans un commentaire séparé en ligne, elle a écrit : « Pendant que j’étais hors de la ville pour un voyage d’affaires, il l’a emmenée dans mon appartement au Mexique ! Il a fait étalage de ma ville dans OC en train de s’embrasser dans des lieux publics. C’est dégoûtant. »

L’ancienne co-star de Gunvalson, Tamra Judge, montre le soutien de Gunvalson. « SORTEZ DU LIT @vickigunvalson et allons-y », a-t-elle écrit sur Twitter. « Je déteste te voir si triste. Personne n’en vaut la peine ma fille. Surtout après ce que tu aurais découvert la nuit dernière ! » « Tu es belle, tu es forte, tu es intelligente ! Ne laisse personne te dire le contraire. »

Un adepte voulait en savoir plus sur ce qui s’était passé. Selon le fan, Lodge « semblait si sain et bon pour » Gunvalson. Mais selon elle, les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être.

Mais Lodge appelle BS sur les réclamations de Gunvalson. Dans une déclaration à Page Six, Lodge a nié avoir été infidèle. « Vicki et moi avons mis fin à nos fiançailles et à notre relation en décembre 2020 », a-t-il déclaré au média. « Je l’ai fait en personne verbalement et je le lui ai expliqué par écrit », ajoutant que lui et Gunvalson n’avaient « pas été dans une relation intime depuis septembre 2020. » Il a dit qu’ils restaient amicaux mais avaient pris leurs distances parce que c’était « clair Vicki attendait toujours [sic] Suite. »

Il dit que Gunvalson fait front. « Les mensonges absolus qu’elle répand maintenant sur les réseaux sociaux [are] très décevant et malhonnête, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais je ne peux pas dire que je suis surpris », a-t-il poursuivi. « Elle ne devrait pas traîner Tamra ou quelqu’un d’autre dans ses mensonges. Cela étant dit, je lui souhaite toujours le meilleur. »

Les deux anciens amants se sont fiancés en avril 2019. Ils se sont fréquentés un peu plus de trois ans avant les fiançailles. Gunvalson était auparavant marié à Michael J. Wolfsmith de 1982 à 1991, puis à Donn Gunvalson de 1994 à 2014. Le mariage et le divorce de Don ont été présentés dans l’émission.