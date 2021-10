Vicki Gunvalson accuse l’ex-fiancé Steve Lodge de l’avoir trompée

De plus, Tamra a accusé Steve d’être opportuniste, en particulier lorsqu’il a annoncé qu’il se présentait au poste de gouverneur de Californie en juin.

« @vickigunvalson pendant que vous dormez dans votre lit et courez pour le gouverneur », a prétendu Tamra, « en utilisant vos abonnés. #unfollow. »

Le même jour, Steve a publiquement nié les allégations de Vicki, déclarant à Page Six dans un communiqué : « Les mensonges absolus qu’elle répand maintenant sur les réseaux sociaux [are] très décevant et malhonnête, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais je ne peux pas dire que je suis surpris. »

Il a ajouté: « Elle ne devrait pas entraîner Tamra ou quelqu’un d’autre dans ses mensonges. Cela étant dit, je lui souhaite toujours le meilleur. »

