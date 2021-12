Vicki Gunvalson accuse l’ex Steve Lodge d’avoir gâché des années de sa vie

Vicki Gunvalson a apparemment ombragé l’ex-fiancé Steve Lodge pour avoir gaspillé des années de sa vie.

L’alun de « Real Housewives of Orange County » a commenté la récente interview du podcast « Not Skinny But Not Fat » de Lala Kent, dans laquelle la star de « Vanderpump Rules » a réfléchi à sa propre relation avec l’ex-fiancé Randall Emmett.

«Au début de notre temps ensemble, j’étais beaucoup gâté. Ce n’était pas comme ça tout au long de notre relation », a déclaré Kent, 31 ans.

«Je faisais tout ce que je pouvais pour m’assurer que lui et moi résisterions à l’épreuve du temps. Et avoir l’impression de faire tout ça pour rien… Je repense à ces années avec lui et je ne m’en souviens plus. Je ne me souviens de rien.

Gunvalson, 59 ans, a commenté la publication en écrivant: «Ça ressemble beaucoup à l’homme qui a volé près de 6 ans de ma vie que je ne récupérerai jamais. Si blessant, si mal.

Gunvalson – qui a annoncé qu’elle et Lodge avaient annulé leurs fiançailles en septembre après cinq ans de relation – a déjà porté des accusations similaires contre son ex.

Gunvalson et Lodge ont commencé à sortir ensemble en 2016. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

En octobre, Gunvalson a affirmé que le politicien l’avait trompée, menti et utilisé pendant toute la durée de leur parade nuptiale.

« Il m’a utilisé, il m’a menti, il sort avec un homme de 36 ans et n’est pas ce qu’il se décrit comme étant », a déclaré Gunvalson dans un commentaire Instagram à l’époque. « Aucun chrétien ne ferait ce qu’il a fait. »

Lodge a nié avec véhémence les affirmations de son ex, disant à Page Six que les deux avaient mis fin à leurs fiançailles en décembre 2020.

« Les mensonges absolus qu’elle répand maintenant sur les réseaux sociaux sont pour le moins décevants et fallacieux », a-t-il affirmé. « Mais je ne peux pas dire que je suis surpris … cela étant dit, je lui souhaite toujours le meilleur. »

Lodge a affirmé que lui et son ex avaient rompu il y a plus d’un an. © Steve Lodge/Instagram

Depuis lors, Gunvalson et Lodge semblent avoir évolué.

Le gendre de Gunvalson, Ryan Culberson, a récemment révélé qu’elle était sortie avec un homme mystérieux.

Quant à la Loge ? L’ancien candidat au poste de gouverneur de Californie est devenu officiel sur Instagram avec sa nouvelle petite amie, Janis, à Noël.

Les représentants de Gunvalson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.