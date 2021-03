Vicki Gunvalson affirme qu’elle a été coupée du spin-off de «  Real Housewives  »

Bus amusant. Vicki Gunvalson n’apparaîtra pas sur le nouveau Vraies femmes au foyer spin-off, et elle n’a rien retenu en partageant ses sentiments à ce sujet.

Le Vraies femmes au foyer du comté d’Orange alun, 58 ans, a affirmé qu’elle était fantôme par le réseau dans un message supprimé depuis via son histoire Instagram le jeudi 19 mars. Elle a republié un message de questions-réponses d’un ami et ancien co-vedette Juge Tamra qui disait: « Republiez ceci si vous pensez que ce sont des taureaux – t Vicki n’est pas sur le spin-off HW. »

Gunvalson l’a publié sur sa propre histoire Instagram, ajoutant: «Ce sont des taureaux-t !! J’ai fait signer le contrat par les deux parties en février puis Covid a frappé… puis les grillons [sic]. »

Le juge, 53 ans, a également répondu à une question d’un fan à propos de la saison 16 de Vraies femmes au foyer du comté d’Orange. La personne qui a posé la question a suggéré que le producteur exécutif Andy Cohen devrait l’amener, le magnat de l’assurance et Heather DuBrow de retour pour la saison à venir.

«Je n’ai entendu aucune décision [sic] ont été faits encore, »le juge a répondu. Gunvalson a également partagé l’histoire d’Instagram sur son compte, signalant apparemment son intérêt à revenir à l’émission de téléréalité.

Gunvalson et Judge ont tous deux exprimé le fait de ne pas aimer la distribution actuelle de la série. Le cofondateur de la société CBD a récemment déclaré regarder Emily Simpson sur RHOC c’est comme «regarder la peinture sécher».

Bravo à venir Vraies femmes au foyer le spin-off est présenté comme un croisement entre les Vraies femmes au foyer franchise et MTV Monde réel. Il rassemblerait les favoris des fans de différentes villes sur une île tropicale pour beaucoup de drame et de plaisir.

L’émission doit commencer le tournage aux îles Turques et Caïques en avril, selon le New York PostLa page six. The Blast a rapporté qu’entre huit et dix Vraies femmes au foyer des étoiles apparaîtront dans l’émission, y compris potentiellement Melissa Gorga, Teresa Giudice, Cynthia Bailey, Kenya Moore, Kyle Richards et Lisa Rinna.

Gunvalson à gauche RHOC avant la saison 15. Elle s’est depuis concentrée sur sa compagnie d’assurance, COTO, et son nouveau podcast, «Reality With Vicki». Elle co-anime l’émission, qu’elle a annoncée et lancée en janvier, avec Judge. Elle a également taquiné l’apparence d’autres femmes au foyer dans la série et a promis de parler souvent de la série et de son expérience.

«C’était une grande partie de ma vie. C’est [been] plus de 15 ans », a-t-elle déclaré sur son histoire Instagram en janvier.

