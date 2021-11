Vicki Gunvalson, ancienne de « Real Housewives », révèle une bataille secrète contre le cancer

La star de « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange », Vicki Gunvalson, a révélé qu’elle avait traversé une bataille secrète contre le cancer lors d’une récente apparition dans l’émission SiriusXM de Jeff Lewis.

« J’ai eu un cancer! Je viens de me faire retirer tout mon utérus », a déclaré Gunvalson à Lewis, la star de Bravo, dans l’émission.

Gunvalson n’a pas donné de détails sur son état de santé ou son diagnostic de cancer au cours de l’entretien, et Lewis n’a posé aucune autre question.

L’ancienne star de « Real Housewives of Orange County » Tamra Judge n’a pas non plus insisté sur le sujet.

Vicki Gunvalson a révélé qu’elle luttait secrètement contre le cancer. (Photo par : Astrid Stawiarz/Bravo/Banque de photos NBCU via .)

Cependant, lundi, Gunvalson a dit à Celebuzz ! qu’elle « a reçu un diagnostic de cancer de l’utérus il y a près de 2 ans » et a confirmé qu’elle avait partagé la nouvelle sur le podcast de Lewis.

« En raison du diagnostic, j’ai dû subir une hystérectomie complète non élective. J’ai eu la chance de l’attraper tôt grâce à toujours le respect de mon calendrier d’examens annuel », a-t-elle ajouté tout en encourageant les femmes à passer leurs examens annuels. pas de symptômes.

« Je veux aller de l’avant et ne plus avoir à m’occuper de cela. Je me rends compte à quel point je suis chanceux car il a été attrapé avant qu’il ne se propage, et que la procédure a été extrêmement réussie », a poursuivi Gunvalson. « Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont contacté et qui se sont inquiétés après l’annonce de cette nouvelle, mais je vais bien maintenant. La leçon ici est de toujours faire attention à votre corps, d’aller à vos rendez-vous annuels chez le médecin et de prendre prendre soin de votre santé. »

Gunvalson n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

‘RHOC’ ALUM VICKI GUNVALSON ACCUSE UNE EX-FIANCEE DE TRICHERIE: ‘AUCUN HOMME CHRÉTIEN NE FAIT CE QU’IL A FAIT’

L’alun de « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange » n’est pas entré dans les détails de l’émission SiriusXM de Jeff Lewis. (Photo de : Charles Sykes/Bravo/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via .)

Plus tard, lors de son apparition dans l’émission de Lewis, Gunvalson a admis qu’elle traversait une « période difficile ».

« Je traverse une putain de période difficile en ce moment, je n’ai besoin que quelqu’un me fasse tomber », a déclaré Gunvalson.

La star de télé-réalité fait très probablement référence à la fin de ses fiançailles de deux ans avec Steve Lodge. Gunvalson a révélé que le couple s’était séparé en septembre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Gunvalson et Steve Lodge ont récemment rompu après s’être fiancés en 2019. (Photo d’Amy Graves/.)

« Le moment est venu pour Steve et moi d’aller de l’avant ou d’aller de l’avant et nous… avançons », a écrit Gunvalson sur Instagram à l’époque.

« Il n’y a aucune faute avec l’une ou l’autre personne, nous allons juste dans des directions différentes. Je lui souhaite la meilleure vie à offrir et d’être heureux, et il a souhaité la même chose pour moi », a-t-elle ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lodge et Gunvalson s’étaient fiancés en 2019 après trois ans de relation. Les deux devaient se marier, mais ont reporté leur mariage en avril 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.