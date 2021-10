Vicki Gunvalson, ancienne du « RHOC », accuse l’ex-fiancé de tricherie: « Aucun chrétien ne ferait ce qu’il a fait »

L’ancienne star de « Real Housewives of Orange County » Vicki Gunvalson a fait une allégation choquante.

La star, 59 ans, s’est séparée de son fiancé Steve Lodge en septembre 2020, et il semble maintenant que la situation était plus complexe qu’il n’y paraissait initialement.

Vendredi, l’amie et co-star de Gunvalson, Tamra Judge, s’est rendue sur Instagram pour partager un message de soutien à son ami, encourageant Gunvalson à « l’entendre » parce que « personne ne vaut le coup, ma fille. Surtout après ce que vous auriez découvert hier soir. ! »

« Tu es belle, tu es forte, tu es intelligente ! Ne laissez personne vous dire le contraire (je sélectionnerai tous les gars qui veulent sortir avec Mme Gunvalson à l’avenir) », a poursuivi le juge. « Nouvelle idée de spectacle : « remplir le réservoir d’amour de Vicki » alors que nous nous rendons dans différentes villes dans un FAMILY VAN à la recherche de M. Right – whoop up. »

Gunvalson s’est ensuite rendue dans la section des commentaires non seulement pour remercier son amie, mais aussi pour expliquer ce qui s’est passé, admettant d’abord que son « sélectionneur est manifestement en panne » lorsqu’il s’agit de trouver des hommes.

La star de « Real Housewives of Orange County », Vicki Gunvalson, a accusé son ex-fiancé Steve Lodge de l’avoir trompée. (Photo par : Astrid Stawiarz/Bravo/Banque de photos NBCU via .)

« Il m’a utilisé, il m’a menti, il sort avec un homme de 36 ans et n’est pas ce qu’il se décrit lui-même », a déclaré Gunvalson, selon TooFab. « Aucun chrétien ne ferait ce qu’il a fait. »

Le juge s’est joint aux accusations, ajoutant: « Pendant que vous dormez dans votre lit, courez pour le gouverneur, en utilisant vos partisans. »

Lodge s’est présenté comme gouverneur de Californie plus tôt cette année lorsque le mandat de Gavin Newsom a été menacé par un vote de révocation. Le politicien permanent a toutefois facilement écrasé ses concurrents, y compris le Lodge de 63 ans.

Gunvalson a affirmé que pendant qu’elle était en voyage d’affaires, son ancien fiancé avait emmené sa petite amie dans l’appartement de la star de télé-réalité au Mexique.

Lodge, un ancien candidat au poste de gouverneur en Californie, a nié les accusations. (Photo de : Charles Sykes/Bravo/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via .)

« Il a fait étalage dans ma ville en [Orange County] s’embrasser dans les espaces publics », a-t-elle poursuivi. « C’est dégoûtant. »

Un autre fan a demandé si Lodge trichait, et Gunvalson a simplement dit « oui » et a suggéré aux fans de ne plus le suivre.

Lodge, cependant, a fait une déclaration à TooFab, repoussant les allégations.

« Vicki et moi avons mis fin à nos fiançailles et à notre relation en décembre 2020. Je l’ai fait en personne verbalement et je le lui ai expliqué par écrit », a-t-il déclaré. « Nous n’avions pas été dans une relation intime depuis septembre 2020. Je vis à Puerto Vallarta dans mon propre condo, pas le sien depuis le début de 2021. Nous sommes restés amis, mais il était clair pour moi que Vicki attendait toujours [for] plus, ce que je lui ai dit n’était pas possible. »

Vicki Gunvalson a joué dans « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange » de 2006 à 2019. (Photo de : Charles Sykes/Bravo/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via .)

L’ancien candidat au poste de gouverneur a ajouté: « Je voulais continuer ma vie et je ne pouvais pas le faire avec Vicki. Je suis désolé que Vicki ne puisse pas [accept] ça, mais il était temps. »

Il a poursuivi, qualifiant les allégations de tricherie de « mensonges absolus », « très décevants et fallacieux ».

« Mais je ne peux pas dire que je suis surpris. Elle ne devrait pas entraîner Tamra ou qui que ce soit d’autre dans ses mensonges », a-t-il conclu. « Cela étant dit, je lui souhaite toujours le meilleur. »