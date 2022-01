Vicki Lawrence révèle les derniers mots « Sweet and Loving » de Betty White

Betty blanche a un héritage qui vivra non seulement à travers les films et les émissions de télévision dans lesquels elle a joué, mais à travers les souvenirs de ceux qui la connaissaient le mieux.

Un tel chiffre comprend Vicki Laurent, ami de longue date de White et co-vedette dans The Carol Burnett Show, Mama’s Family et Eunice.

« J’ai de belles histoires sur Betty », a déclaré Lawrence lors d’une conversation exclusive sur E! News ‘Daily Pop, se souvenant de tout, de l’amour de la défunte actrice pour les animaux – « Betty ramasserait un serpent et vous le remettrait, ‘Est-ce que ce n’est pas beau ?' » – aux dîners qu’elle a organisés les « premiers jours de la famille de maman » du couple, y compris un événement particulièrement mémorable.

« Betty nous a invités chez elle pour un délicieux repas fait maison et une soirée de jeu et de plaisir. Beaucoup de rires », a commencé Lawrence. « Au [Schultz] et je n’étais pas marié depuis si longtemps, juste quelques années. Nous rentrons chez nous en voiture, dit finalement Al : ‘J’espère que tu ne le prends pas mal, mais s’il t’arrivait quelque chose, je pourrais sortir avec Betty White.’ «

Elle a poursuivi : « J’ai dit : ‘Eh bien ma chérie, je vais te dire quoi. S’il t’arrivait quelque chose, je pourrais sortir avec Betty White.' »